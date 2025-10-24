Набиуллина высказалась о введении налога на сверхприбыль банков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Глава регулятора отметила, что все может произойти "наоборот". Она объяснила, что здесь важно понимать особенности работы банков и то, как они используют прибыль. Так, большая часть прибыли банков, как и в других отраслях, идет на инвестиции. Например, одни компании могут вкладываться в станки и оборудование, а вот в банковой системе вложения идут на пополнение капитала.