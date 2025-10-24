Набиуллина высказалась о введении налога на сверхприбыль банков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков.
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Глава регулятора отметила, что все может произойти "наоборот". Она объяснила, что здесь важно понимать особенности работы банков и то, как они используют прибыль. Так, большая часть прибыли банков, как и в других отраслях, идет на инвестиции. Например, одни компании могут вкладываться в станки и оборудование, а вот в банковой системе вложения идут на пополнение капитала.
Пополнение капитала нужно для того, чтобы увеличивать и расширять кредитование экономики, особенно в условиях, когда "внешние источники все закрыты", обратила внимание Набиуллина. "По сути каждый изъятый рубль из капитала - это сокращение потенциала кредитования на 10 рублей. Это арифметика", - добавила она.
Набиуллина также объяснила, как используется прибыль банков на примере данных за 9 месяцев этого года. Так, банки получили 2,7 триллиона рублей, капитал вырос на 1,7 триллиона, за этот период банки перечислили в бюджет 800 миллиардов рублей в виде налогов и еще 500 миллиардов рублей - в виде дивидендов госбанков за 2024 год. "Не надо забывать, что значительная доля банков - это государственные банки, и они дивиденды перечисляют в бюджет", - напомнила глава ЦБ.
"Поэтому, на мой взгляд... вот такие налоги на сверхприбыль, они приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики", - подытожила Набиуллина.
