Набиуллина высказалась о введении налога на сверхприбыль банков
15:46 24.10.2025 (обновлено: 16:44 24.10.2025)
Набиуллина высказалась о введении налога на сверхприбыль банков
Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора РИА Новости, 24.10.2025
экономика
россия
эльвира набиуллина
сергей миронов
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
Наталья Макарова
экономика, россия, эльвира набиуллина, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Сергей Миронов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава ВТБ назвал популистским проект о налоге на сверхприбыль банков
25 сентября, 16:39
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Глава регулятора отметила, что все может произойти "наоборот". Она объяснила, что здесь важно понимать особенности работы банков и то, как они используют прибыль. Так, большая часть прибыли банков, как и в других отраслях, идет на инвестиции. Например, одни компании могут вкладываться в станки и оборудование, а вот в банковой системе вложения идут на пополнение капитала.
Пополнение капитала нужно для того, чтобы увеличивать и расширять кредитование экономики, особенно в условиях, когда "внешние источники все закрыты", обратила внимание Набиуллина. "По сути каждый изъятый рубль из капитала - это сокращение потенциала кредитования на 10 рублей. Это арифметика", - добавила она.
Набиуллина также объяснила, как используется прибыль банков на примере данных за 9 месяцев этого года. Так, банки получили 2,7 триллиона рублей, капитал вырос на 1,7 триллиона, за этот период банки перечислили в бюджет 800 миллиардов рублей в виде налогов и еще 500 миллиардов рублей - в виде дивидендов госбанков за 2024 год. "Не надо забывать, что значительная доля банков - это государственные банки, и они дивиденды перечисляют в бюджет", - напомнила глава ЦБ.
"Поэтому, на мой взгляд... вот такие налоги на сверхприбыль, они приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики", - подытожила Набиуллина.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax
7 июня 2024, 10:51
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаСергей МироновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
