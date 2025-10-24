Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

«

"У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она.