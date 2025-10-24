Рейтинг@Mail.ru
17:23 24.10.2025
Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, общество
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Общество
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
«
"У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Ранее Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, и ЦБ РФ считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
