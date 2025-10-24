Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина раскрыла, когда пересмотр НДС повлияет на инфляцию
16:09 24.10.2025 (обновлено: 16:10 24.10.2025)
Набиуллина раскрыла, когда пересмотр НДС повлияет на инфляцию
Основной эффект на инфляцию в России от повышения НДС с 20% до 22% будет в декабре-январе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
Набиуллина раскрыла, когда пересмотр НДС повлияет на инфляцию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основной эффект на инфляцию в России от повышения НДС с 20% до 22% будет в декабре-январе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается влияния НДС, когда он начнет перекладываться в цены и какой будет объем, - это мы увидим в ближайшее время, но основной эффект, по опыту 2019 года, будет в декабре-январе", - сказала она.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
Вчера, 13:32
 
