Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ключевую ставку резко - РИА Новости, 24.10.2025
15:51 24.10.2025
Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ключевую ставку резко
Радикальное снижение ключевой ставки при инфляционных рисках приведет к ускорению темпов инфляции и ослаблению валютного курса из-за роста спроса на импортные... РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ключевую ставку резко

Резкое снижение ключевой ставки приведет к ускорению темпов инфляции

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Радикальное снижение ключевой ставки при инфляционных рисках приведет к ускорению темпов инфляции и ослаблению валютного курса из-за роста спроса на импортные товары, в результате с инфляцией придется бороться более жесткими мерами, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Давайте представим вариант, что Центральный Банк, несмотря на инфляционные риски, динамику инфляции снижает ставку до 12%. Что будет происходить? Первое – увеличится спрос на кредиты. Все пойдут за кредитом. Это повлечет за собой всплеск спроса", – отметила она.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%
Вчера, 13:31
Однако предложение товаров и услуг на рынке не может вырасти так же быстро, потому что все ресурсы для расширения производства, в первую очередь рабочая сила, уже задействованы.
"Результат, на мой взгляд, очевиден. Инфляция очень быстро станет выше 12%. А что это означает? Если при этом ставка будет оставаться даже 12%, пойдет лавинообразный процесс. Потому что реальная ставка будет отрицательной. И это толкнет и кредит, и спрос еще выше, цены будут расти еще быстрее, и так по кругу", – продолжила она.
Инфляция в этом случае, по словам Набиуллиной, не просто останется высокой, она будет из месяца в месяц ускоряться.
"Мне кажется, опыт других стран очень красноречиво показывает, да и можно вспомнить наш опыт 1990-х годов, что это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции. Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде", – добавила она.
Кроме того, надо учитывать, что если в России вырастет спрос, то в том числе и на импортные товары, желание населения сберегать в рублях уменьшится, потому что ставки не будут компенсировать инфляцию, это означает, что сильно ослабнет валютный курс, продолжила Набиуллина.
"И в итоге импортные и отечественные товары станут менее доступными. В конечном счете это все ударит по благосостоянию граждан. И с инфляцией все равно придется бороться, но уже более жесткими мерами и радикально более высокой ставкой", - заключила она
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
 
ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
