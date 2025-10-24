Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ключевую ставку резко

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Радикальное снижение ключевой ставки при инфляционных рисках приведет к ускорению темпов инфляции и ослаблению валютного курса из-за роста спроса на импортные товары, в результате с инфляцией придется бороться более жесткими мерами, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Давайте представим вариант, что Центральный Банк, несмотря на инфляционные риски, динамику инфляции снижает ставку до 12%. Что будет происходить? Первое – увеличится спрос на кредиты. Все пойдут за кредитом. Это повлечет за собой всплеск спроса", – отметила она.

Однако предложение товаров и услуг на рынке не может вырасти так же быстро, потому что все ресурсы для расширения производства, в первую очередь рабочая сила, уже задействованы.

"Результат, на мой взгляд, очевиден. Инфляция очень быстро станет выше 12%. А что это означает? Если при этом ставка будет оставаться даже 12%, пойдет лавинообразный процесс. Потому что реальная ставка будет отрицательной. И это толкнет и кредит, и спрос еще выше, цены будут расти еще быстрее, и так по кругу", – продолжила она.

Инфляция в этом случае, по словам Набиуллиной , не просто останется высокой, она будет из месяца в месяц ускоряться.

"Мне кажется, опыт других стран очень красноречиво показывает, да и можно вспомнить наш опыт 1990-х годов, что это очень быстро приводит к быстрому разгону инфляции и даже к гиперинфляции. Это ровно то, как развивается инфляционная спираль, и хочу подчеркнуть, всегда и везде", – добавила она.

Кроме того, надо учитывать, что если в России вырастет спрос, то в том числе и на импортные товары, желание населения сберегать в рублях уменьшится, потому что ставки не будут компенсировать инфляцию, это означает, что сильно ослабнет валютный курс, продолжила Набиуллина.