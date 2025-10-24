Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
15:51 24.10.2025
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. РИА Новости, 24.10.2025
москва, андрей мельников, эльвира набиуллина, агентство по страхованию вкладов
Москва, Андрей Мельников, Эльвира Набиуллина, Агентство по страхованию вкладов
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ

Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы АСВ Мельникова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова.
Лефортовский суд Москвы вчера арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир".
«
"Я не готова сейчас комментировать эту тему", - ответила Набиуллина в ходе пресс-конференции на вопрос, был ли Мельников снят с должности и кто рассматривается в качестве замены.
Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.
Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ
5 мая, 05:24
