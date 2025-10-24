https://ria.ru/20251024/nabiullina-2050398258.html
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ - РИА Новости, 24.10.2025
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:51:00+03:00
2025-10-24T15:51:00+03:00
2025-10-24T15:51:00+03:00
москва
андрей мельников
эльвира набиуллина
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20250505/moskva-2014954183.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей мельников, эльвира набиуллина, агентство по страхованию вкладов
Москва, Андрей Мельников, Эльвира Набиуллина, Агентство по страхованию вкладов
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы АСВ Мельникова