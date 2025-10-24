МВД объявило в розыск журналистку Ксению Лученко*

https://ria.ru/20251024/mvd-2050459712.html
МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Лученко* в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ
сообщили, что против Лученко* возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России.
По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.
В октябре 2025 года Росфинмониторинг
внес журналистку в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в список террористов и экстремистов.