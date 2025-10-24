МВД объявило в розыск журналистку Ксению Лученко*

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Лученко* в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ сообщили, что против Лученко* возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России.

По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.