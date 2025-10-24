https://ria.ru/20251024/mvd-2050370452.html
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами - РИА Новости, 24.10.2025
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
Мошенники начали выманивать персональные данные под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, предупредили в управлении по организации борьбы... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:25:00+03:00
2025-10-24T14:25:00+03:00
2025-10-24T16:14:00+03:00
общество
чебоксары
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048096915.html
https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_5e4956195429553f3898e49ae264dcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чебоксары, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Чебоксары, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали выманивать персональные данные под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"После новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую легенду", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
По словам киберполицейских, злоумышленники звонят жертве и рассказывают, что ее номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" они запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту".
В пример в МВД привели жительницу Чебоксар
, которая поверила, что без срочной проверки данных она потеряет номер телефона.
В ведомстве напомнили, что проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно через портал "Госуслуги". А в случаях, когда звонят и ссылаются на новые правила регистрации сим-карт, следует немедленно прервать разговор, посоветовали киберполицейские, подчеркнув, что операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону.