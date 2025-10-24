МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами

По словам киберполицейских, злоумышленники звонят жертве и рассказывают, что ее номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" они запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту".

В ведомстве напомнили, что проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно через портал "Госуслуги". А в случаях, когда звонят и ссылаются на новые правила регистрации сим-карт, следует немедленно прервать разговор, посоветовали киберполицейские, подчеркнув, что операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону.