Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 24.10.2025 (обновлено: 16:14 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/mvd-2050370452.html
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами - РИА Новости, 24.10.2025
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
Мошенники начали выманивать персональные данные под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, предупредили в управлении по организации борьбы... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:25:00+03:00
2025-10-24T16:14:00+03:00
общество
чебоксары
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048096915.html
https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_5e4956195429553f3898e49ae264dcf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чебоксары, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Чебоксары, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами

МВД рассказало, как мошенники используют новые правила регистрации сим-карт

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали выманивать персональные данные под предлогом новых правил, ограничивающих количество сим-карт, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"После новостей о проверках операторов связи и ограничении числа сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую легенду", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников
14 октября, 06:29
По словам киберполицейских, злоумышленники звонят жертве и рассказывают, что ее номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации". Под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" они запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту".
В пример в МВД привели жительницу Чебоксар, которая поверила, что без срочной проверки данных она потеряет номер телефона.
В ведомстве напомнили, что проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно через портал "Госуслуги". А в случаях, когда звонят и ссылаются на новые правила регистрации сим-карт, следует немедленно прервать разговор, посоветовали киберполицейские, подчеркнув, что операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону.
Объявление о продаже сим-карт российских операторов на украинском сайте - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
На украинских сайтах продают оптом российские сим-карты
18 апреля, 03:58
 
ОбществоЧебоксарыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала