Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/mvd-2050271220.html
В МВД предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги
В МВД предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги - РИА Новости, 24.10.2025
В МВД предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги
Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:14:00+03:00
2025-10-24T09:14:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/05/1555100597_0:265:2730:1801_1920x0_80_0_0_c9843fc6293b67265054e2478da77add.jpg
https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/05/1555100597_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_03ac55987d2e0055b57c77fc32b51569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Генеральная прокуратура РФ
В МВД предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги

МВД сообщило о мошенниках, которые просят задекларировать наличные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Внесение наличных денег в банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений, "задекларировать" наличные просят только мошенники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу "вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства" — это всегда мошенник", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
18 января, 15:21
В ведомстве отметили, что мошенники используют слово "декларирование" как ключевой элемент легенды, придающий обману вид официальной процедуры - они используют "приказы Центробанка", "распоряжения следователя" и "новые требования Генпрокуратуры". Однако это лишь попытка заставить человека добровольно перевести или передать свои деньги злоумышленникам.
Правоохранители рассказали, что в юридическом смысле декларация — это документ, в котором гражданин официально сообщает государству определённые сведения. Сюда входят: налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) — подаётся в ФНС для отражения доходов, полученных не через работодателя; декларация о доходах и имуществе — подаётся отдельными категориями лиц в рамках антикоррупционного контроля; таможенная декларация — заполняется при ввозе или вывозе товаров и валюты через границу; декларация по валютным операциям — оформляется юрлицами и резидентами при движении капитала за рубежом.
"Во всех этих случаях декларация — это заявление в государственный орган, а не перевод средств куда-либо", - отметили в ведомстве.
В МВД добавили, что современные преступники умело пользуются юридической лексикой, подменяя смыслы и эксплуатируя страх граждан перед госструктурами, лучший способ защиты — знать, как устроено всё на самом деле.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября 2024, 10:47
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала