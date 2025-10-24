Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) и правительство Нижегородской области подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве, в рамках которого планируется открытие музея Нижегородского государственного театра кукол в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.

"В обновленном пространстве Центра театральной истории на Татарской генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве. Среди ключевых направлений взаимодействия - создание Детского центра, реализация культурно-образовательных программ, а также открытие нового музея Нижегородского государственного театра кукол, запланированное на 2026 год", - говорится в сообщении.

Новый музей Нижегородского государственного театра кукол станет современным культурным пространством, где посетители смогут проследить историю одного из старейших театров кукол России с момента его основания в 1929 году до наших дней. В экспозиции будут собраны уникальные материалы из собрания театра и фондов Бахрушинского музея: афиши, архивные документы, фотоматериалы, эскизы и другие артефакты.

По словам Трубиновой, Бахрушинский театральный музей видит своей главной задачей не только сохранение театрального наследия, но и обеспечение его развития через образование, партнерство и вовлечение нового поколения зрителей.

« "За последние годы нижегородские театры сделали очень большой рывок вперед. В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты - работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей - главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров", - приводятся слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрушинский театральный музей создает музейные пространства на базе действующих театров по всей стране. Основной целью программы является сохранение театральных коллекций и создание условий для того, чтобы наследие отечественного театра стало доступным широкой аудитории.