Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
19:04 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/muzey-2050428709.html
Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году
Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году
Бахрушинский театральный музей (БТМ) и правительство Нижегородской области подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве, в рамках которого... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:04:00+03:00
2025-10-24T19:04:00+03:00
нижегородская область
кристина трубинова
глеб никитин
музейные маршруты россии
театральный музей имени бахрушина
развлечения
культура
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050422257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a182d7e8a8faec1e20a813a9336f8641.jpg
https://ria.ru/20250826/muzey-2037713897.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050422257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bf45aa2a6cfa1c128f57af66e340f577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, кристина трубинова, глеб никитин, театральный музей имени бахрушина, развлечения, культура, музеи, выставки, нижний новгород
Нижегородская область, Кристина Трубинова, Глеб Никитин, Музейные маршруты России, Театральный музей имени Бахрушина, Развлечения, Культура, Музеи, Выставки, Нижний Новгород
Бахрушинский откроет новый музей Нижегородского театра кукол в 2026 году

БТМ и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) и правительство Нижегородской области подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве, в рамках которого планируется открытие музея Нижегородского государственного театра кукол в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
"В обновленном пространстве Центра театральной истории на Татарской генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве. Среди ключевых направлений взаимодействия - создание Детского центра, реализация культурно-образовательных программ, а также открытие нового музея Нижегородского государственного театра кукол, запланированное на 2026 год", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2
Новый музей Нижегородского государственного театра кукол станет современным культурным пространством, где посетители смогут проследить историю одного из старейших театров кукол России с момента его основания в 1929 году до наших дней. В экспозиции будут собраны уникальные материалы из собрания театра и фондов Бахрушинского музея: афиши, архивные документы, фотоматериалы, эскизы и другие артефакты.
По словам Трубиновой, Бахрушинский театральный музей видит своей главной задачей не только сохранение театрального наследия, но и обеспечение его развития через образование, партнерство и вовлечение нового поколения зрителей.
«

"За последние годы нижегородские театры сделали очень большой рывок вперед. В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты - работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей - главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров", - приводятся слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2
Проект реализуется в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрушинский театральный музей создает музейные пространства на базе действующих театров по всей стране. Основной целью программы является сохранение театральных коллекций и создание условий для того, чтобы наследие отечественного театра стало доступным широкой аудитории.
"Еще одним приоритетным направлением сотрудничества станет создание Детского центра - интерактивной просветительской площадки для детей и их родителей. Это уникальный модульный проект Бахрушинского театрального музея, в рамках которого ребёнок через игру и музейно-театральную педагогику знакомится с миром театра и его профессиями. Авторская программа "Что такое театр? Мир театральных профессий" включает уроки по истории театра, актерские тренинги и творческую практику - от создания элементов костюмов и бутафории до работы над фрагментами декораций будущих спектаклей", - добавляется в сообщении.
Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и президент Абхазии Барда Гумба на открытии Музея русского драмтеатра имени Искандера - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
26 августа, 17:46
 
Музейные маршруты РоссииНижегородская областьКристина ТрубиноваГлеб НикитинТеатральный музей имени БахрушинаРазвлеченияКультураМузеиВыставкиНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала