Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Победителям регионального этапа олимпиады по праву рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает официальный портал правительства Московской области.
Подростки встретились с советником уполномоченного Сергеем Камоловым. На мероприятие приехали школьники из городских округов: Одинцовского, Орехово-Зуевского, Наро-Фоминского, Королева, Ленинского, Пушкинского, Краснознаменска, Электростали, Щелково, Балашихи, Люберец и Жуковского.
"Такие встречи с молодыми людьми, которые интересуются правом, очень ценные. Для нас это возможность вдохновить и поддержать стремления ребят в этой сфере. Стараемся рассказывать им об интересных примерах из практики, о деятельности нашего Молодежного совета, в который они тоже могут вступить при желании", – сказала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, ее слова приводятся на портале.
Отмечается, что мероприятие было организовано при содействии образовательного центра "Взлет" в структуре АНОО "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" и министерства образования Московской области.