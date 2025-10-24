Рейтинг@Mail.ru
Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2025
Новости Подмосковья
 
22:50 24.10.2025
Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья
Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2025
Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья
Победителям регионального этапа олимпиады по праву рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает официальный портал... РИА Новости, 24.10.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
ирина фаевская
краснознаменск
московская область (подмосковье)
королев
краснознаменск
Новости
московская область (подмосковье), королев, ирина фаевская, краснознаменск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Ирина Фаевская, Краснознаменск

Победители этапа олимпиады по праву узнали о работе омбудсмена Подмосковья

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Победителям регионального этапа олимпиады по праву рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает официальный портал правительства Московской области.
Подростки встретились с советником уполномоченного Сергеем Камоловым. На мероприятие приехали школьники из городских округов: Одинцовского, Орехово-Зуевского, Наро-Фоминского, Королева, Ленинского, Пушкинского, Краснознаменска, Электростали, Щелково, Балашихи, Люберец и Жуковского.
"Такие встречи с молодыми людьми, которые интересуются правом, очень ценные. Для нас это возможность вдохновить и поддержать стремления ребят в этой сфере. Стараемся рассказывать им об интересных примерах из практики, о деятельности нашего Молодежного совета, в который они тоже могут вступить при желании", – сказала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, ее слова приводятся на портале.
Отмечается, что мероприятие было организовано при содействии образовательного центра "Взлет" в структуре АНОО "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" и министерства образования Московской области.
 
Московская область (Подмосковье)КоролевИрина ФаевскаяКраснознаменск
 
 
