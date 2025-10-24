https://ria.ru/20251024/moskva-2050447280.html
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций - РИА Новости, 24.10.2025
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
Завершена модернизация инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:04:00+03:00
2025-10-24T18:04:00+03:00
2025-10-24T18:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ювао (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050447059_0:21:1281:741_1920x0_80_0_0_eb4aef66848a3306fa11725ddf2c23cc.jpg
https://realty.ria.ru/20251024/mosvodokanal-2050338775.html
москва
ювао (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050447059_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_5d76e0193388c1db1eec4b43ead3bcbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ювао (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЮВАО (Москва)
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
Мосводоканал завершил модернизацию коммуникаций на Волгоградском проспекте
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Завершена модернизация инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"АО "Мосводоканал" завершило крупномасштабную модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице. Реконструировали порядка 5 километров трубопроводных линий различного сечения и функционального назначения: более 1 километра водопроводных труб и около 4 километров канализационных сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволило модернизировать инженерную инфраструктуру и увеличить стабильность водоснабжения и водоотведения для потребителей ЮВАО и создать условия для реализации проектов по улучшению городской среды.
"Применяли материалы российского производства, которые ранее доказали свою эффективность, обладают передовыми техническими характеристиками. Реконструкция инженерных сетей выполнена с использованием бестраншейного метода - такие технологии минимизируют объем земляных работ и сокращают сроки выполнения поставленных задач", - уточняется в сообщении.