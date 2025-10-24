Рейтинг@Mail.ru
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:04 24.10.2025
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций - РИА Новости, 24.10.2025
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций
Завершена модернизация инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ювао (москва)
На двух улицах Москвы завершили модернизацию инженерных коммуникаций

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Завершена модернизация инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"АО "Мосводоканал" завершило крупномасштабную модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице. Реконструировали порядка 5 километров трубопроводных линий различного сечения и функционального назначения: более 1 километра водопроводных труб и около 4 километров канализационных сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволило модернизировать инженерную инфраструктуру и увеличить стабильность водоснабжения и водоотведения для потребителей ЮВАО и создать условия для реализации проектов по улучшению городской среды.
"Применяли материалы российского производства, которые ранее доказали свою эффективность, обладают передовыми техническими характеристиками. Реконструкция инженерных сетей выполнена с использованием бестраншейного метода - такие технологии минимизируют объем земляных работ и сокращают сроки выполнения поставленных задач", - уточняется в сообщении.
