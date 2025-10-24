Рейтинг@Mail.ru
На улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:55 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/moskva-2050445287.html
На улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие
На улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие - РИА Новости, 24.10.2025
На улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие
Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:55:00+03:00
2025-10-24T17:55:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945226826_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_a0f2b3098ebd088fc61032227ab583fc.jpg
https://ria.ru/20251014/biryukov-2048174847.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945226826_335:0:2782:1835_1920x0_80_0_0_969d76c130f9cb4abc322d961d1e866c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
На улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие

В Москве на улице Нижние Мневники обновили асфальтобетонное покрытие

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дорожное покрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие обновили на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили асфальтобетонное покрытие на улице Нижние Мневники в СЗАО. Отремонтировали свыше 120 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Работы проводились в несколько этапов: фрезерование существующего полотна, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, замена бортового камня, ремонт тротуаров, укладка нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, нанесение порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее асфальтобетонное покрытие на данном объекте меняли в 2018 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока службы покрытия и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве
14 октября, 14:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала