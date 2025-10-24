Москва анализирует новые санкции ЕС против России, заявил Песков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва анализирует новые санкции со стороны Евросоюза против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
"В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы", - сказал Песков журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей