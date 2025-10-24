Рейтинг@Mail.ru
Москва анализирует новые санкции ЕС против России, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
12:58 24.10.2025
Москва анализирует новые санкции ЕС против России, заявил Песков
Москва анализирует новые санкции со стороны Евросоюза против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
Новости
россия, москва, дмитрий песков, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз
Москва анализирует новые санкции ЕС против России, заявил Песков

Песков: Москва анализирует новые антироссийские санкции ЕС

© AP Photo / Mikhail MetzelВид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mikhail Metzel
Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва анализирует новые санкции со стороны Евросоюза против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
"В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы", - сказал Песков журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей
РоссияМоскваДмитрий ПесковКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
