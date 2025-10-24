Сотни пенсионеров пострадали от аферистов в Москве, утверждает МВД

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве, куда они ходили на бесплатную диагностику суставов, ущерб - на десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения. Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам", - написала она в Telegram -канале.

По имеющимся данным, в результате пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей.