Сотни пенсионеров пострадали от аферистов в Москве, утверждает МВД - РИА Новости, 24.10.2025
11:08 24.10.2025 (обновлено: 16:02 24.10.2025)
Сотни пенсионеров пострадали от аферистов в Москве, утверждает МВД
Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве, куда они ходили на бесплатную диагностику суставов, ущерб - на десятки миллионов рублей, РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве, куда они ходили на бесплатную диагностику суставов, ущерб - на десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения. Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам", - написала она в Telegram-канале.
По имеющимся данным, в результате пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей.
Подозреваемые руководители и сотрудница медорганизации задержаны, возбуждено дело о мошенничестве. Добавляется, что предполагаемый организатор группы заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие в результате противоправной деятельности и ее соучастники.
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
