Задержание мошенников, обманувших сотни пенсионеров в Москве
Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве, куда они ходили на диагностику суставов, сообщили в полиции. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью… Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедуры. Ущерб от деятельности жуликов составил десятки миллионов рублей. Подозреваемых в мошенничестве руководителей и сотрудницу медорганизации задержали. Возбуждено дело.
Сотни пенсионеров пострадали от аферистов в Москве, утверждает МВД
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве, куда они ходили на бесплатную диагностику суставов, ущерб - на десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения. Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам", - написала она в Telegram
-канале.
По имеющимся данным, в результате пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей.
Подозреваемые руководители и сотрудница медорганизации задержаны, возбуждено дело о мошенничестве. Добавляется, что предполагаемый организатор группы заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие в результате противоправной деятельности и ее соучастники.