В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца

"Собака Катюша вела обычную жизнь и не демонстрировала каких-либо признаков болезни, но однажды утром все резко изменилось: она начала тяжело дышать, не реагировала на зов, упала набок. У Катюши остановилось сердце. К счастью, хозяева не растерялись и попробовали сами провести реанимацию. Через две-три минуты Катюше стало лучше, и, не теряя времени, владельцы понесли ее в Бабушкинскую ветклинику", — говорится в публикации.