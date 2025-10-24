Рейтинг@Mail.ru
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:41 24.10.2025 (обновлено: 14:39 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/moskva-2050275828.html
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца - РИА Новости, 24.10.2025
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца
Десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:41:00+03:00
2025-10-24T14:39:00+03:00
хорошие новости
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050275422_0:446:959:985_1920x0_80_0_0_19dc16e5fee8740af9699dbd7501e2a4.jpg
https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050275422_0:143:959:862_1920x0_80_0_0_ab61c6b7e54bff6a81cca0ee7c0f4c94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Хорошие новости, Москва
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца

Десятилетнюю чихуа-хуа Катюшу спасли после двукратной остановки сердца в Москве

© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Чихуа-хуа Катюша
Чихуа-хуа Катюша - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Чихуа-хуа Катюша
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
"Собака Катюша вела обычную жизнь и не демонстрировала каких-либо признаков болезни, но однажды утром все резко изменилось: она начала тяжело дышать, не реагировала на зов, упала набок. У Катюши остановилось сердце. К счастью, хозяева не растерялись и попробовали сами провести реанимацию. Через две-три минуты Катюше стало лучше, и, не теряя времени, владельцы понесли ее в Бабушкинскую ветклинику", — говорится в публикации.
Во время приема приступ повторился: судороги, клиническая смерть. Обследование выявило у собаки тяжелую форму сердечной недостаточности, серьезный кардиозастой и обширный отек легких. Сердце Катюши не справлялось с нагрузкой, а жидкость накапливалась в легочной ткани, затрудняя дыхание.
Тем не менее сердце животного начало реагировать на терапию. Владельцы терпеливо выполняли все назначения, и Катюша стала быстро восстанавливаться. Сейчас она вне опасности, ведет спокойный образ жизни, регулярно принимает лекарства и проходит обследования у кардиолога.
Врач проверяет состояние пациента после операции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
13 ноября 2024, 15:26
 
Хорошие новостиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала