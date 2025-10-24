https://ria.ru/20251024/moskva-2050275828.html
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца - РИА Новости, 24.10.2025
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца
Десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:41:00+03:00
2025-10-24T09:41:00+03:00
2025-10-24T14:39:00+03:00
хорошие новости
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050275422_0:446:959:985_1920x0_80_0_0_19dc16e5fee8740af9699dbd7501e2a4.jpg
https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050275422_0:143:959:862_1920x0_80_0_0_ab61c6b7e54bff6a81cca0ee7c0f4c94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца
Десятилетнюю чихуа-хуа Катюшу спасли после двукратной остановки сердца в Москве
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Десятилетнюю чихуа-хуа спасли после двукратной остановки сердца, сообщается в Telegram-канале
Московского объединения ветеринарии.
"Собака Катюша вела обычную жизнь и не демонстрировала каких-либо признаков болезни, но однажды утром все резко изменилось: она начала тяжело дышать, не реагировала на зов, упала набок. У Катюши остановилось сердце. К счастью, хозяева не растерялись и попробовали сами провести реанимацию. Через две-три минуты Катюше стало лучше, и, не теряя времени, владельцы понесли ее в Бабушкинскую ветклинику", — говорится в публикации.
Во время приема приступ повторился: судороги, клиническая смерть. Обследование выявило у собаки тяжелую форму сердечной недостаточности, серьезный кардиозастой и обширный отек легких. Сердце Катюши не справлялось с нагрузкой, а жидкость накапливалась в легочной ткани, затрудняя дыхание.
Тем не менее сердце животного начало реагировать на терапию. Владельцы терпеливо выполняли все назначения, и Катюша стала быстро восстанавливаться. Сейчас она вне опасности, ведет спокойный образ жизни, регулярно принимает лекарства и проходит обследования у кардиолога.