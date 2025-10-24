https://ria.ru/20251024/moskva-2050273272.html
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.10.2025
москва
Силы ПВО сбили три летевших на Москву украинских беспилотника