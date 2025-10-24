https://ria.ru/20251024/moskva-2050272786.html
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме - РИА Новости, 24.10.2025
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме
Температура в Москве вернется к норме в последнюю неделю октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:21:00+03:00
москва
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
