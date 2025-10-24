Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме
09:21 24.10.2025
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме
Температура в Москве вернется к норме в последнюю неделю октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.10.2025
2025
Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Температура в Москве вернется к норме в последнюю неделю октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Заключительная неделя октября (в Москве - ред.) пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фона до многолетней нормы. К первым выходным ноября распогодится и начнется подготовка атмосферы к предзимью", - сказал Тишковец.
