В сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве нашли тела двух мужчин
В сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве нашли тела двух мужчин
В сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем автомобиле во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 24.10.2025
В сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве нашли тела двух мужчин
В сгоревшем автомобиле на стоянке на юго-западе Москвы нашли тела двух мужчин
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Тела двух мужчин нашли в сгоревшем автомобиле во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.
Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что на стоянке сгорели четыре машины, еще три получили повреждения. Предварительная причина — поджог.
"После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух мужчин", — говорится в публикации в Telegram-канале
.
Отмечается, что точную причину происшествия установят после экспертизы.
Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла ход и результаты проверки под контроль.
По данным Telegram-канала SHOT, жители района Теплый Стан увидели полыхающие машины ночью. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ-2206, Audi, Volkswagen и Ford.