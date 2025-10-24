В сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве нашли тела двух мужчин

Рейтинг@Mail.ru
07:44 24.10.2025 (обновлено: 09:49 24.10.2025)
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем автомобиле во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Тела двух мужчин нашли в сгоревшем автомобиле во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали, что на стоянке сгорели четыре машины, еще три получили повреждения. Предварительная причина — поджог.

"После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух мужчин", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что точную причину происшествия установят после экспертизы.
Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла ход и результаты проверки под контроль.
По данным Telegram-канала SHOT, жители района Теплый Стан увидели полыхающие машины ночью. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ-2206, Audi, Volkswagen и Ford.
На месте происшествия, где при тушении пожара были обнаружены тела супругов в деревне Соболиха в городском округе Балашиха - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа
23 октября, 10:51
 
