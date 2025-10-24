Рейтинг@Mail.ru
В Москве на стоянке сгорели четыре машины
07:35 24.10.2025 (обновлено: 07:41 24.10.2025)
В Москве на стоянке сгорели четыре машины
В Москве на стоянке сгорели четыре машины
Четыре машины сгорели, еще три повреждены на стоянке на юго-западе Москвы, предварительная причина - поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.10.2025
2025
москва
Москва
В Москве на стоянке сгорели четыре машины

В Москве на стоянке сгорели четыре машины, предположительно из-за поджога

© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия пожара на парковке на юго-западе Москвы
Последствия пожара на парковке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия пожара на парковке на юго-западе Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Четыре машины сгорели, еще три повреждены на стоянке на юго-западе Москвы, предварительная причина - поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На улице Теплый Стан произошло возгорание автомобиля на стоянке. Из-за пожара сгорели четыре машины, еще три получили повреждения", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога.
Москва
 
 
