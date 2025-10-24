Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло схему обмана родственников погибших участников СВО
16:55 24.10.2025
МВД раскрыло схему обмана родственников погибших участников СВО
Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги РИА Новости, 24.10.2025
МВД раскрыло схему обмана родственников погибших участников СВО

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги либо путем махинаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников. Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что злоумышленники за деньги или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают граждан фотографировать надгробия, чтобы зафиксировать ФИО, даты рождения и гибели. В качестве примера правоохранители привели случай девушки, на которую мошенники оказали психологическое давление, используя методы социальной инженерии, и принудили к передаче собранных материалов.
В управлении добавили, что фотографии и видео с аллей героев также могут использоваться в психологических операциях.
"Злоумышленники убеждали свою помощницу, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена, однако надо четко понимать, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной", - заключили в ведомстве.
