МВД раскрыло схему обмана родственников погибших участников СВО

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники собирают сведения для обмана родственников погибших участников СВО через фотографии захоронений погибших бойцов, которые получают от россиян за деньги либо путем махинаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников. Ранее мы сообщали о случаях, когда мошенники целенаправленно атакуют родственников погибших участников СВО. Установлено, откуда они берут исходные данные для таких операций. В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что злоумышленники за деньги или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают граждан фотографировать надгробия, чтобы зафиксировать ФИО, даты рождения и гибели. В качестве примера правоохранители привели случай девушки, на которую мошенники оказали психологическое давление, используя методы социальной инженерии, и принудили к передаче собранных материалов.

В управлении добавили, что фотографии и видео с аллей героев также могут использоваться в психологических операциях.