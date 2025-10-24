Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошеннические операции, которые связаны с обменом валют через мессенджеры, становятся более распространенными - причинами могут быть заманчивый курс и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам без строгого контроля, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.

"Мошенничество с обменом валют через мессенджеры, в частности через Telegram , набирает обороты, сообщают эксперты группы защиты бренда Angara MTDR. Главная причина распространения таких схем - заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля. Это происходит на фоне изменений регуляторной политики в отношении физических лиц", - сказали в компании.

Эксперты объяснили, что злоумышленники могут создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, а также предоставлять услуги от имени собственных оригинальных ботов. Аудитория таких сервисов может достигать десятков тысяч человек.

Как отметила руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова, главный риск связан с потерей денежных средств. После того, как пользователь переводит деньги боту, принадлежащему неофициальному обменнику, он теряет возможность оспорить операцию. Кроме этого, злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан.

"В итоге сведения о карте или счете клиента могут быть использованы для последующих мошеннических операций. Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан - непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств, когда финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета", - добавила эксперт.

Вероятность успешного обмана увеличивается в тех схемах, где мошенники используют искусственный интеллект - нейросети могут генерировать персонализированные сообщения с учетом поведения жертвы в открытых чатах и информации из ее профиля.

"При этом благодаря нейросетям у финтеха, банков и регуляторов появятся мощные средства для обнаружения и блокировки мошенников в реальном времени. В итоге атаки станут быстрее и изощреннее, но и защитные системы смогут оперативнее реагировать на новые угрозы", - добавила эксперт.