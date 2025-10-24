Рейтинг@Mail.ru
Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты" - РИА Новости, 24.10.2025
05:21 24.10.2025 (обновлено: 05:29 24.10.2025)
Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты"
Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты" - РИА Новости, 24.10.2025
Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты"
Мошеннические операции, которые связаны с обменом валют через мессенджеры, становятся более распространенными - причинами могут быть заманчивый курс и переход... РИА Новости, 24.10.2025
Аналитики отметили рост числа схем мошенников с "обменом валюты"

Мошенники стали обманывать россиян через схемы с обменом валюты в мессенджерах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошеннические операции, которые связаны с обменом валют через мессенджеры, становятся более распространенными - причинами могут быть заманчивый курс и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам без строгого контроля, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.
"Мошенничество с обменом валют через мессенджеры, в частности через Telegram, набирает обороты, сообщают эксперты группы защиты бренда Angara MTDR. Главная причина распространения таких схем - заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля. Это происходит на фоне изменений регуляторной политики в отношении физических лиц", - сказали в компании.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МВД дали советы по предупреждению родственников о мошенниках
23 октября, 09:24
Эксперты объяснили, что злоумышленники могут создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, а также предоставлять услуги от имени собственных оригинальных ботов. Аудитория таких сервисов может достигать десятков тысяч человек.
Как отметила руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова, главный риск связан с потерей денежных средств. После того, как пользователь переводит деньги боту, принадлежащему неофициальному обменнику, он теряет возможность оспорить операцию. Кроме этого, злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан.
"В итоге сведения о карте или счете клиента могут быть использованы для последующих мошеннических операций. Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан - непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств, когда финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета", - добавила эксперт.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян
23 октября, 06:37
Вероятность успешного обмана увеличивается в тех схемах, где мошенники используют искусственный интеллект - нейросети могут генерировать персонализированные сообщения с учетом поведения жертвы в открытых чатах и информации из ее профиля.
"При этом благодаря нейросетям у финтеха, банков и регуляторов появятся мощные средства для обнаружения и блокировки мошенников в реальном времени. В итоге атаки станут быстрее и изощреннее, но и защитные системы смогут оперативнее реагировать на новые угрозы", - добавила эксперт.
Специалисты компании рекомендуют пользователям обращаться в отделения банков или к официальным онлайн-сервисам лицензированных финансовых организаций для обмена валюты, поскольку при совершении операций через мессенджеры велика вероятность стать жертвой злоумышленников. Важно помнить, что валютные операции между физическими лицами без участия уполномоченных банков являются незаконными и подпадают под статьи КоАП и УК РФ.
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22 октября, 08:08
 
