Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники в грядущий период распродаж будут использовать уже известные схемы с поддельными сайтами брендов и ненастоящими доставками в России, при этом злоумышленники значительно продвинулись в создании инструментов обмана благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости эксперты "МТС AdTech" и "МТС банка".

"К самым распространенным схемам обмана в "черную пятницу" можно отнести создание ресурсов, выдающих себя за популярные бренды, сети магазинов и маркетплейсы, а также фишинговые рассылки ... Выбрав товары, жертва перенаправляется на форму для оплаты, а мошенники получают деньги за "покупку" и платежные данные", - напомнили эксперты.

Чтобы избежать обмана в таких случаях, эксперты рекомендуют проверять незнакомые ссылки, прежде чем переходить по ним: есть ли протокол "https", а также найти настоящий сайт бренда самостоятельно и свериться с ним. "Ни в коем случае нельзя скачивать приложение по ссылке, полученной от кого-либо, даже при обещании дополнительной скидки или купона. Если сделка имеет ограничение по времени, покупатели также должны сохранять бдительность", - подчеркнули эксперты.

Опасаться мошенничества стоит и при покупке товаров с рук, например, если продавец делает "фантастические" скидки, предлагает дополнительные купоны и промокоды, а также просит перенести коммуникацию из ресурса, где размещено объявление о продаже, в личные сообщения в стороннем мессенджере.

Также в последнее время большую популярность приобрели схемы с фейковой доставкой: "мошенники представляются сотрудниками курьерской службы, сообщают, что везут посылку и просят продиктовать код из смс-сообщения". Эксперты подчеркнули, что курьеры никогда не просят сообщать код для получения заранее, они могут звонить только для уточнения адреса или готовности принять доставку.

"В некоторых службах доставки действительно получатель должен сообщить код, но это делается только при непосредственной передачи посылки", - обратили внимание эксперты. Также они напомнили, что не стоит переходить по ссылкам из сообщений, где говорится, что заказ готов к отправке, если на самом деле ничего заказано не было. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, очень похожие на страницы популярных служб доставки.

Эксперты МТС также отмечают, что инструменты для обмана стали выглядеть еще более профессионально из-за инноваций в генеративном искусственном интеллекте. Благодаря им преступники могут быстро анализировать информацию о пользователях и, основываясь на ней, создавать персонализированные электронные письма, которые качественно и реалистично воспроизводят стиль рассылок изображения настоящих продавцов.

Кроме того, с помощью ИИ мошенники теперь могут быстрее писать программный код для поддельных веб-сайтов и чат-ботов, копировать код настоящих сайтов. "Для привлечения внимания злоумышленники могут использовать образы популярных артистов и блогеров - создавать как UGC-контент (user-generated content, контент, созданный обычными пользователями - ред.), так и профессиональные рекламные ролики", - объяснили эксперты.

Чтобы распознать образ человека, созданный ИИ, эксперты советуют обращать внимание на голос и интонацию: сгенерированная речь будет идеальной, без запинок, вздохов, остановок и покашливаний. Также стоит перепроверять увиденную рекламу или рекомендации от знаменитостей в официальных источниках или писать брендам в поддержку.