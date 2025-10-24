Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу" - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/moshenniki-2050248336.html
Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу"
Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу" - РИА Новости, 24.10.2025
Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу"
Мошенники в грядущий период распродаж будут использовать уже известные схемы с поддельными сайтами брендов и ненастоящими доставками в России, при этом... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T04:03:00+03:00
2025-10-24T04:03:00+03:00
мошенничество
экономика
россия
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251023/mvd-2049992647.html
https://ria.ru/20251023/moshenniki-2049979283.html
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049734839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мошенничество, экономика, россия, мтс
Мошенничество, Экономика, Россия, МТС
Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников на "черную пятницу"

Мошенники в период распродаж будут использовать схемы с поддельными сайтами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники в грядущий период распродаж будут использовать уже известные схемы с поддельными сайтами брендов и ненастоящими доставками в России, при этом злоумышленники значительно продвинулись в создании инструментов обмана благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости эксперты "МТС AdTech" и "МТС банка".
"К самым распространенным схемам обмана в "черную пятницу" можно отнести создание ресурсов, выдающих себя за популярные бренды, сети магазинов и маркетплейсы, а также фишинговые рассылки ... Выбрав товары, жертва перенаправляется на форму для оплаты, а мошенники получают деньги за "покупку" и платежные данные", - напомнили эксперты.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МВД дали советы по предупреждению родственников о мошенниках
23 октября, 09:24
Чтобы избежать обмана в таких случаях, эксперты рекомендуют проверять незнакомые ссылки, прежде чем переходить по ним: есть ли протокол "https", а также найти настоящий сайт бренда самостоятельно и свериться с ним. "Ни в коем случае нельзя скачивать приложение по ссылке, полученной от кого-либо, даже при обещании дополнительной скидки или купона. Если сделка имеет ограничение по времени, покупатели также должны сохранять бдительность", - подчеркнули эксперты.
Опасаться мошенничества стоит и при покупке товаров с рук, например, если продавец делает "фантастические" скидки, предлагает дополнительные купоны и промокоды, а также просит перенести коммуникацию из ресурса, где размещено объявление о продаже, в личные сообщения в стороннем мессенджере.
Также в последнее время большую популярность приобрели схемы с фейковой доставкой: "мошенники представляются сотрудниками курьерской службы, сообщают, что везут посылку и просят продиктовать код из смс-сообщения". Эксперты подчеркнули, что курьеры никогда не просят сообщать код для получения заранее, они могут звонить только для уточнения адреса или готовности принять доставку.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян
23 октября, 06:37
"В некоторых службах доставки действительно получатель должен сообщить код, но это делается только при непосредственной передачи посылки", - обратили внимание эксперты. Также они напомнили, что не стоит переходить по ссылкам из сообщений, где говорится, что заказ готов к отправке, если на самом деле ничего заказано не было. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, очень похожие на страницы популярных служб доставки.
Эксперты МТС также отмечают, что инструменты для обмана стали выглядеть еще более профессионально из-за инноваций в генеративном искусственном интеллекте. Благодаря им преступники могут быстро анализировать информацию о пользователях и, основываясь на ней, создавать персонализированные электронные письма, которые качественно и реалистично воспроизводят стиль рассылок изображения настоящих продавцов.
Кроме того, с помощью ИИ мошенники теперь могут быстрее писать программный код для поддельных веб-сайтов и чат-ботов, копировать код настоящих сайтов. "Для привлечения внимания злоумышленники могут использовать образы популярных артистов и блогеров - создавать как UGC-контент (user-generated content, контент, созданный обычными пользователями - ред.), так и профессиональные рекламные ролики", - объяснили эксперты.
Чтобы распознать образ человека, созданный ИИ, эксперты советуют обращать внимание на голос и интонацию: сгенерированная речь будет идеальной, без запинок, вздохов, остановок и покашливаний. Также стоит перепроверять увиденную рекламу или рекомендации от знаменитостей в официальных источниках или писать брендам в поддержку.
"И, конечно, не стоит отбрасывать меры предосторожности сразу после "черной пятницы" - перед Новым годом злоумышленники тоже очень активно рассылают письма о внезапном выигрыше в лотерею во время "черной пятницы", - заключили эксперты.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления
22 октября, 01:54
 
МошенничествоЭкономикаРоссияМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала