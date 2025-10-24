Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 5 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.