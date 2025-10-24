https://ria.ru/20251024/mosgorsud-2050392422.html
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова - РИА Новости, 24.10.2025
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 5 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями, сказано в... РИА Новости, 24.10.2025
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Суд рассмотрит жалобу на арест экс-министра Открытого правительства Абызова
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 5 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 5 ноября 10.00", - говорится в материалах.
Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании
Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову
обвинение предъявили лишь 11 сентября.
Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре
12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, в сентябре он был доставлен в Москву
для проведения следственных действий.