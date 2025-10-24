Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова - РИА Новости, 24.10.2025
15:37 24.10.2025
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 5 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями, сказано в... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
сыктывкар
москва
михаил абызов
российская венчурная компания
происшествия, сыктывкар, москва, михаил абызов, российская венчурная компания
Происшествия, Сыктывкар, Москва, Михаил Абызов, Российская венчурная компания
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова

Суд рассмотрит жалобу на арест экс-министра Открытого правительства Абызова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 5 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 5 ноября 10.00", - говорится в материалах.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене
Вчера, 13:25
Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября.
Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре 12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, в сентябре он был доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
13 октября, 12:34
 
ПроисшествияСыктывкарМоскваМихаил АбызовРоссийская венчурная компания
 
 
