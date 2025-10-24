Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вопреки закону концентрирует власть в своих руках, она получает инструмент прямого давления на кабмин, парламент и судебную систему, создавая фактически "второе правительство" в виде службы национального совета безопасности, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"Теперь решения совета безопасности становятся обязательными для исполнения, а их игнорирование - уголовно наказуемым деянием. Это значит, что президент получает инструмент прямого давления на правительство, парламент, государственные учреждения и даже на судебную систему… Такая конструкция разрушает систему сдержек и противовесов. Правительство теряет самостоятельность, парламент - контроль, а судебная система - независимость. Всё это подаётся под благозвучным лозунгом "укрепления безопасности", но по сути речь идёт о централизации власти", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.