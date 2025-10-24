Рейтинг@Mail.ru
Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу - РИА Новости, 24.10.2025
21:15 24.10.2025
Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу
Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу - РИА Новости, 24.10.2025
Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу
Президент Молдавии Майя Санду вопреки закону концентрирует власть в своих руках, она получает инструмент прямого давления на кабмин, парламент и судебную... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
алексей лунгу
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
молдавия
гагаузия
кишинев
молдавия, гагаузия, кишинев, алексей лунгу, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Алексей Лунгу, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу

Лунгу: Санду фактически создает второе правительство

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вопреки закону концентрирует власть в своих руках, она получает инструмент прямого давления на кабмин, парламент и судебную систему, создавая фактически "второе правительство" в виде службы национального совета безопасности, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее Санду подписала указ, согласно которому высший совет безопасности при главе государства переименовывается в службу национального совета безопасности. Лунгу отметил, что, на первый взгляд, это техническое изменение, но по сути - реформирование всей системы государственного управления.
"Теперь решения совета безопасности становятся обязательными для исполнения, а их игнорирование - уголовно наказуемым деянием. Это значит, что президент получает инструмент прямого давления на правительство, парламент, государственные учреждения и даже на судебную систему… Такая конструкция разрушает систему сдержек и противовесов. Правительство теряет самостоятельность, парламент - контроль, а судебная система - независимость. Всё это подаётся под благозвучным лозунгом "укрепления безопасности", но по сути речь идёт о централизации власти", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия стремительно движется к модели власти, где закон и конституция начинают терять значение, а решения концентрируются в одних руках.
"Совет, который раньше был консультативным, превращается в исполнительный орган, обладающий административными и карательными полномочиями. Фактически он становится "вторым правительством", но уже не под контролем парламента, а под полным контролем президента", - подчеркнул Лунгу.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство
23 марта, 11:08
 
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Алексей Лунгу, Майя Санду, Евгения Гуцул
 
 
