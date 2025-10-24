Санду создает "второе правительство", заявил оппозиционер Лунгу

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вопреки закону концентрирует власть в своих руках, она получает инструмент прямого давления на кабмин, парламент и судебную систему, создавая фактически "второе правительство" в виде службы национального совета безопасности, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Теперь решения совета безопасности становятся обязательными для исполнения, а их игнорирование - уголовно наказуемым деянием. Это значит, что президент получает инструмент прямого давления на правительство, парламент, государственные учреждения и даже на судебную систему… Такая конструкция разрушает систему сдержек и противовесов. Правительство теряет самостоятельность, парламент - контроль, а судебная система - независимость. Всё это подаётся под благозвучным лозунгом "укрепления безопасности", но по сути речь идёт о централизации власти", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия стремительно движется к модели власти, где закон и конституция начинают терять значение, а решения концентрируются в одних руках.
"Совет, который раньше был консультативным, превращается в исполнительный орган, обладающий административными и карательными полномочиями. Фактически он становится "вторым правительством", но уже не под контролем парламента, а под полным контролем президента", - подчеркнул Лунгу.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.