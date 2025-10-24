Рейтинг@Mail.ru
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/moldaviya-2050476717.html
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 24.10.2025
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы
Власти Молдавии могут организовать гуманитарную катастрофу в Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:51:00+03:00
2025-10-24T19:51:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
игорь гросу
вадим красносельский
газпром
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251023/moldaviya-2050215568.html
https://ria.ru/20251023/partija-2050144271.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь гросу, вадим красносельский, газпром, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Игорь Гросу, Вадим Красносельский, Газпром, Евросоюз
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы

Сафонов: власти Молдавии могут организовать гуманитарную катастрофу в ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии могут организовать гуманитарную катастрофу в Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - сразу с Приднестровьем или в два этапа. Он также выступил с утверждением, что экономика ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции, но экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция - вопрос времени.
Cтационарная платформа компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Молдавии оценивают риски из-за санкций США против "Лукойла"
23 октября, 21:24
"Будут давить на предприятия. Если какие-то попытки завести нас в свое поле экономическим путем зайдут в тупик, да нельзя исключать, что они (власти Молдавии -ред.) попытаются организовать нечто вроде гуманитарной катастрофы", - сказал Сафонов в пятницу в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат ПМР также предполагает, что власти Молдавии могут начать препятствовать ввозу в Приднестровье продовольствия и медикаментов. "Будет одновременно вестись пропагандистская кампания о том, что только вместе с Европейским союзом есть будущее у Приднестровья. Одновременно будут врать, обвиняя Российскую Федерацию, что она препятствует поставкам газа к нам и так далее", - отметил Сафонов.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на прошедших 28 сентября парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Молдавии партия коммунистов отказалась участвовать в консультациях Санду
23 октября, 17:29
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИгорь ГросуВадим КрасносельскийГазпромЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала