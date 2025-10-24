В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы

ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии могут организовать гуманитарную катастрофу в Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - сразу с Приднестровьем или в два этапа. Он также выступил с утверждением, что экономика ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции, но экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция - вопрос времени.

"Будут давить на предприятия. Если какие-то попытки завести нас в свое поле экономическим путем зайдут в тупик, да нельзя исключать, что они (власти Молдавии -ред.) попытаются организовать нечто вроде гуманитарной катастрофы", - сказал Сафонов в пятницу в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Депутат ПМР также предполагает, что власти Молдавии могут начать препятствовать ввозу в Приднестровье продовольствия и медикаментов. "Будет одновременно вестись пропагандистская кампания о том, что только вместе с Европейским союзом есть будущее у Приднестровья. Одновременно будут врать, обвиняя Российскую Федерацию, что она препятствует поставкам газа к нам и так далее", - отметил Сафонов.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу , а также нежелания Кишинева выплачивать долг " Газпрому " Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.