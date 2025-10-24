Филат призвал молдавскую оппозицию контролировать действия правительства

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Оппозиции в Молдавии нужно не поддерживать новое правительство, а отслеживать и контролировать его действия, считает экс-премьер страны Владимир Филат.

Он выразил опасение, что Мунтяну, который долго время жил за границей, не понимает молдавских реалий. "Мы были экспортерами, теперь мы импортеры. Впервые Республика Молдова стала нетто-импортёром агропродовольственной продукции: мы импортируем больше, чем экспортируем. До сих пор существующие оправдания больше не работают. Необходимы четкая налогово-бюджетная политика", - отметил Филат.