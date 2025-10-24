Филат призвал молдавскую оппозицию контролировать действия правительства

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Оппозиции в Молдавии нужно не поддерживать новое правительство, а отслеживать и контролировать его действия, считает экс-премьер страны Владимир Филат.
Ранее в пятницу президент республики Майя Санду подписала указ о выдвижении в качестве кандидата на пост премьера Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства.
"Я не вижу необходимости в поддержке оппозиции правительства большинства, поскольку всё ясно: большинство берет на себя ответственность за действия правительства. Роль оппозиции — отслеживать, критиковать и контролировать действия правительства", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он выразил опасение, что Мунтяну, который долго время жил за границей, не понимает молдавских реалий. "Мы были экспортерами, теперь мы импортеры. Впервые Республика Молдова стала нетто-импортёром агропродовольственной продукции: мы импортируем больше, чем экспортируем. До сих пор существующие оправдания больше не работают. Необходимы четкая налогово-бюджетная политика", - отметил Филат.
По его словам, новой команде кабмина нужно прислушиваться к представителям различных областей экономики, иначе "правительство будет по-прежнему оторвано от реальности и от тех, кто "снизу", кто первым ощущает трудности".
Санду на этой неделе провела консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. В четверг она встретилась с партиями "Демократия дома", "Нашей партией", блоком "Альтернатива", а также Соцпартией. Партия социалистов после участия в консультациях с президентом заявила, что отказывается поддержать правительство Александра Мунтяну. А партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, поскольку президент проявила неуважение к конституции, когда назвала кандидатуру Мунтяну в премьер-министры до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться. Санду 24 октября провела встречу с правящей партией "Действие и солидарность", на которой политформирование предложило кандидатуру Мунтяну.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек