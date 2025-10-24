В Молдавии происходит героизация нацизма, заявили в блоке "Победа"

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. В Молдавии с подачи власти происходит героизация нацизма, заявил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

« "В Молдавии действует закон о противодействии экстремистской деятельности… Молдавская власть ведёт борьбу с георгиевской лентой, флагом Российской империи и фондом "Евразия". В эту борьбу вовлечены специальные службы, полиция, судебные инстанции. А настоящий экстремизм, нацизм и фашизм тем временем набирают силу, готовясь взорвать общество, когда это будет необходимо заказчикам", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, молдавские правоохранители вынуждены исполнять преступную волю руководства страны и в упор не замечают рост проявлений нацизма, фашизма, агрессивного национализма и прочих проявлений экстремизма.

"В учебниках по истории - обыкновенный фашизм. На властных каналах нацисты прямо говорят о неполноценности определенных групп молдавского общества. В социальных сетях действуют организованные нацистские группировки,… разрушаются и оскверняются памятники советским воинам и жертвам Холокоста, еврейские кладбища", - отметил Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.