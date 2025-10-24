Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая отреагировали на слова Зеленского о поддержке России - РИА Новости, 24.10.2025
13:12 24.10.2025
В МИД Китая отреагировали на слова Зеленского о поддержке России
Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, заявил на брифинге в... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
китай
россия
пекин
владимир зеленский
китай
россия
пекин
В МИД Китая отреагировали на слова Зеленского о поддержке России

ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении специальной военной операции.
"Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о словах Зеленского о том, что Пекин не поддерживает постоянный диалог с Киевом и якобы поддерживает Россию в продолжении специальной военной операции.
По словам главы внешнеполитического ведомства, международное сообщество является свидетелем усилий Китая.
"Мы будем продолжать твердо стоять на стороне диалога и мира, а также играть конструктивную роль в снижении напряженности и продвижении политического урегулирования кризиса", - подчеркнул он.
МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину
18 февраля, 10:45
МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину
