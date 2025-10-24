В МИД Китая отреагировали на слова Зеленского о поддержке России

ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении специальной военной операции.