МИД отреагировал на призывы в США к признанию России спонсором терроризма
Инициатива в США о признании России "спонсором терроризма" является попыткой подорвать диалог между Москвой и Вашингтоном, в том числе по вопросу воссоединения... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:29:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
мария захарова
меланья трамп
МИД отреагировал на призывы в США к признанию России спонсором терроризма
