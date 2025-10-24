Рейтинг@Mail.ru
МИД отреагировал на призывы в США к признанию России спонсором терроризма
09:29 24.10.2025 (обновлено: 10:50 24.10.2025)
МИД отреагировал на призывы в США к признанию России спонсором терроризма
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инициатива в США о признании России "спонсором терроризма" является попыткой подорвать диалог между Москвой и Вашингтоном, в том числе по вопросу воссоединения семей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расцениваем эту законодательную инициативу как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог, в том числе по вопросу воссоединения детей, в силу различных причин потерявших связь со своими родными в ходе конфликта на Украине", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Она добавила, что недавно к данному процессу также подключилась первая леди США Мелания Трамп, которая подтвердила, что Россия демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию о детях.
"Исходим из того, что установленный прямой контакт с американской стороной позволит не только содействовать воссоединению семей, но и доносить до мирового сообщества информацию о реальном положении дел", - подчеркнула Захарова.
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма
22 октября, 19:28
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма
22 октября, 19:28
 
