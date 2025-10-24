https://ria.ru/20251024/merts-2050238286.html
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "дочка" компании "Роснефть" в Германии будет исключена из санкций США, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.10.2025
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США
Reuters: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США