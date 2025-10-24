Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США - РИА Новости, 24.10.2025
00:45 24.10.2025
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "дочка" компании "Роснефть" в Германии будет исключена из санкций США, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, германия, сша, фридрих мерц, роснефть, евросоюз
В мире, Германия, США, Фридрих Мерц, Роснефть, Евросоюз
СМИ: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США

Reuters: Мерц считает, что филиал "Роснефти" в ФРГ исключат из санкций США

© AP Photo / Liesa JohannssenФридрих Мерц
© AP Photo / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "дочка" компании "Роснефть" в Германии будет исключена из санкций США, передает агентство Рейтер.
"Я думаю, что Rosneft Deutschland получит освобождение (от санкций)", - приводит агентство слова канцлера по итогам саммита ЕС.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Туск не уверен, что США применят санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
В миреГерманияСШАФридрих МерцРоснефтьЕвросоюз
 
 
