Защита обжаловала арест главы АСВ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова обжаловала его арест по делу о хищении четырех миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.

Кроме Мельникова фигурантами по делу проходят его бывшие заместители Александр Попелюх и Ольга Долголева, которая, несмотря на признание вины, остается в СИЗО. Под стражей также находятся бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов и другие лица.