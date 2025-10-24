Защита обжаловала арест главы АСВ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова обжаловала его арест по делу о хищении четырех миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.
«
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Мельникова", - сказал собеседник агентства.
Дело расследует следственное управление ФСБ России.
Согласно материалам, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, был признан несостоятельным (банкротом), в отношении компании было открыто конкурсное производство. ГК "АСВ" перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй".
Денежные средства от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске, предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме порядка 4 миллиардов рублей.
Кроме Мельникова фигурантами по делу проходят его бывшие заместители Александр Попелюх и Ольга Долголева, которая, несмотря на признание вины, остается в СИЗО. Под стражей также находятся бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов и другие лица.