Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимира Зеленского сметут с политической карты Украины, если для Киева прекратятся поставки денег и оружия, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он отметил, что именно поэтому, когда Трамп кричал на него и требовал одуматься, Зеленский клянчил у него Tomahawk.