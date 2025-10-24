Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/medvedchuk-2050281661.html
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.10.2025
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук
Владимира Зеленского сметут с политической карты Украины, если для Киева прекратятся поставки денег и оружия, заявил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:13:00+03:00
2025-10-24T10:13:00+03:00
в мире
украина
киев
аляска
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251024/zelenskiy-2050254472.html
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049702212.html
украина
киев
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, аляска, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Аляска, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук

Медведчук заявил, что без поставок оружия Зеленского сметут с политической карты

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимира Зеленского сметут с политической карты Украины, если для Киева прекратятся поставки денег и оружия, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"...Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он уничтожил все антивоенные движения, оппозицию, выступающую за мир, способную вывести страну из войны, и может быть смещен только партией войны... Нелегитимный пришел во власть со своей политической силой как миротворец, а потому партия войны может сместить его в любой момент и под любым предлогом. И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие, но, как только он перестанет это делать, его с политической карты Украины мигом сотрут", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
Вчера, 06:24
Он отметил, что именно поэтому, когда Трамп кричал на него и требовал одуматься, Зеленский клянчил у него Tomahawk.
"У Трампа три пути. Первый – это полностью отказаться от договоренностей с Владимиром Путиным на Аляске, что будет последним шагом вовлечения США в украинскую войну. Второй – метаться из угла в угол, делая противоречивые заявления... Третий – способствовать капитуляции преступного режима Зеленского, что исчерпает конфликт полностью", - резюмировал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевАляскаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала