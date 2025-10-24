Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимира Зеленского сметут с политической карты Украины, если для Киева прекратятся поставки денег и оружия, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"...Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он уничтожил все антивоенные движения, оппозицию, выступающую за мир, способную вывести страну из войны, и может быть смещен только партией войны... Нелегитимный пришел во власть со своей политической силой как миротворец, а потому партия войны может сместить его в любой момент и под любым предлогом. И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие, но, как только он перестанет это делать, его с политической карты Украины мигом сотрут", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он отметил, что именно поэтому, когда Трамп кричал на него и требовал одуматься, Зеленский клянчил у него Tomahawk.
"У Трампа три пути. Первый – это полностью отказаться от договоренностей с Владимиром Путиным на Аляске, что будет последним шагом вовлечения США в украинскую войну. Второй – метаться из угла в угол, делая противоречивые заявления... Третий – способствовать капитуляции преступного режима Зеленского, что исчерпает конфликт полностью", - резюмировал политик.