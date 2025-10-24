Рейтинг@Mail.ru
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко
24.10.2025
16:02 24.10.2025
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко - РИА Новости, 24.10.2025
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко
Образовательные программы для медиков в России перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер, заявил ректор Сеченовского... РИА Новости, 24.10.2025
общество, россия, москва, петр глыбочко, национальная медицинская палата
Общество, Россия, Москва, Петр Глыбочко, Национальная медицинская палата
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко

Ректор Сеченовки Глыбочко: программы для медиков приобретают прикладной характер

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРектор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Образовательные программы для медиков в России перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер, заявил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко.
В ходе Х съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Глыбочко отметил, что медицинское образование в России находится в стадии глубокой системной трансформации, связанной с изменением общественных запросов, технологическим развитием здравоохранения и стратегическими приоритетами государства.
«
"Образовательные программы (для медиков в России - ред.) перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер. Уже после 3-го курса студент имеет возможность сдать квалификационный экзамен по допуску к осуществлению деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала и начать работать в практическом здравоохранении", - рассказал Глыбочко. На некоторых специальностях после 4-го курса можно сдать экзамен и получить допуск к работе помощником врача, фельдшера, гигиениста, добавил ректор.
Глыбочко уточнил, что в Сеченовском университете этот экзамен встроен в промежуточную аттестацию и каждый обучающийся, сдавший его, может приступить к трудовой деятельности. Ежегодно допуск получают свыше 4 тысяч человек.
Х съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве 24-25 октября. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, непрерывное медицинское образование и другие.
