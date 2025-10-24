Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко

«

"Образовательные программы (для медиков в России - ред.) перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер. Уже после 3-го курса студент имеет возможность сдать квалификационный экзамен по допуску к осуществлению деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала и начать работать в практическом здравоохранении", - рассказал Глыбочко. На некоторых специальностях после 4-го курса можно сдать экзамен и получить допуск к работе помощником врача, фельдшера, гигиениста, добавил ректор.