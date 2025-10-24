Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске мальчику провели обработку ран, достали бетонные осколки, его состояние стабильное, сообщила журналистам директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. Также уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что у пострадавшего мальчика обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция.
«
"Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. Жизненно важные органы не повреждены, не задеты, мальчик сейчас в стабильном состоянии", - рассказала главврач.
Она уточнила, что мальчик поступил в приемное отделение в 5.30 утра по скорой помощи с множественными ссадинами и ранами нижних конечностей и рук. Ему сразу была оказана помощь, он был осмотрен мультидисциплинарной бригадой специалистов, ему провели все исследования и первичную хирургическую обработку ран.
"Осколков было много. Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких", - пояснила специалист.
Она также рассказала, что у ребенка есть последствия травмы, утром с ним работал психолог.
"Он от тревоги нам все подробно рассказывал, он нам фактически с утра рассказывал всю свою жизнь. Понятно, что это следствие травмы, это следствие испуга. Я думаю, что раны заживут, а вот для его психологического комфорта, восстановления, понадобится несколько больше", - пояснила Шаповаленко.
По ее словам, сейчас ребенок проходит антибактериальную и обезболивающую терапию, ему будут проводиться перевязки, он находится под наблюдением врачей. Мальчик будет находиться в больнице по меньшей мере до следующей недели.
"С мамой они разговаривали, как раз когда я была у него в палате, и бабушка разговаривала, и сам Богдан. Мама в состоянии средней тяжести, находится недалеко, здесь, в Красногорской больнице, тоже с ранениями. У мальчика еще в квартире был дедушка и бабушка. Бабушка, соответственно, не пострадала, дедушка тоже находится в Красногорской больнице. У них у всех травмы средней степени тяжести", - добавила директор.
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Вчера, 09:05