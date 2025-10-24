Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске мальчику провели обработку ран, достали бетонные осколки, его состояние стабильное, сообщила журналистам директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

« "Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. Жизненно важные органы не повреждены, не задеты, мальчик сейчас в стабильном состоянии", - рассказала главврач.

Она уточнила, что мальчик поступил в приемное отделение в 5.30 утра по скорой помощи с множественными ссадинами и ранами нижних конечностей и рук. Ему сразу была оказана помощь, он был осмотрен мультидисциплинарной бригадой специалистов, ему провели все исследования и первичную хирургическую обработку ран.

"Осколков было много. Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких", - пояснила специалист.

Она также рассказала, что у ребенка есть последствия травмы, утром с ним работал психолог.

"Он от тревоги нам все подробно рассказывал, он нам фактически с утра рассказывал всю свою жизнь. Понятно, что это следствие травмы, это следствие испуга. Я думаю, что раны заживут, а вот для его психологического комфорта, восстановления, понадобится несколько больше", - пояснила Шаповаленко

По ее словам, сейчас ребенок проходит антибактериальную и обезболивающую терапию, ему будут проводиться перевязки, он находится под наблюдением врачей. Мальчик будет находиться в больнице по меньшей мере до следующей недели.