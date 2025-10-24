Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 24.10.2025 (обновлено: 21:07 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/malchik-2050461322.html
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике - РИА Новости, 24.10.2025
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике
Пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске мальчику провели обработку ран, достали бетонные осколки, его состояние стабильное, сообщила журналистам директор... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:54:00+03:00
2025-10-24T21:07:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
татьяна шаповаленко
андрей воробьев
ксения мишонова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_0:199:2938:1852_1920x0_80_0_0_2b8f97376606de5acef4db95cf5e7b60.jpg
https://ria.ru/20251024/postradavshij-2050294857.html
https://ria.ru/20251024/krasnogorsk-2050269922.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5caadb7d072c1b4c307e4f5924942dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), татьяна шаповаленко, андрей воробьев, ксения мишонова
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Татьяна Шаповаленко, Андрей Воробьев, Ксения Мишонова
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике

Раненный при атаке БПЛА в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии

© Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске мальчику провели обработку ран, достали бетонные осколки, его состояние стабильное, сообщила журналистам директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. Также уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что у пострадавшего мальчика обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Один пострадавший после атаки БПЛА на Красногорск находится в реанимации
Вчера, 11:18
«
"Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. Жизненно важные органы не повреждены, не задеты, мальчик сейчас в стабильном состоянии", - рассказала главврач.
Она уточнила, что мальчик поступил в приемное отделение в 5.30 утра по скорой помощи с множественными ссадинами и ранами нижних конечностей и рук. Ему сразу была оказана помощь, он был осмотрен мультидисциплинарной бригадой специалистов, ему провели все исследования и первичную хирургическую обработку ран.
"Осколков было много. Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких", - пояснила специалист.
Она также рассказала, что у ребенка есть последствия травмы, утром с ним работал психолог.
"Он от тревоги нам все подробно рассказывал, он нам фактически с утра рассказывал всю свою жизнь. Понятно, что это следствие травмы, это следствие испуга. Я думаю, что раны заживут, а вот для его психологического комфорта, восстановления, понадобится несколько больше", - пояснила Шаповаленко.
По ее словам, сейчас ребенок проходит антибактериальную и обезболивающую терапию, ему будут проводиться перевязки, он находится под наблюдением врачей. Мальчик будет находиться в больнице по меньшей мере до следующей недели.
"С мамой они разговаривали, как раз когда я была у него в палате, и бабушка разговаривала, и сам Богдан. Мама в состоянии средней тяжести, находится недалеко, здесь, в Красногорской больнице, тоже с ранениями. У мальчика еще в квартире был дедушка и бабушка. Бабушка, соответственно, не пострадала, дедушка тоже находится в Красногорской больнице. У них у всех травмы средней степени тяжести", - добавила директор.
ЖК Изумрудные холмы в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Вчера, 09:05
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Татьяна ШаповаленкоАндрей ВоробьевКсения Мишонова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала