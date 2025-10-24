"Брижит нанесет ему удар". Французы поглумились над Макроном

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro пришли в недоумение от заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, приветствовавшего санкции США, которые якобы нанесут "массированный удар" по России.
"Павлин распускает хвост, чистит перышки и горланит в европейском курятнике. А по сути... болтовня, одна болтовня", — написал пользователь.
Макрон сделал новое заявление о России
Вчера, 21:05
"Подождем, когда Брижит нанесет ему свой "массированный удар" – тут-то он уже не будет так храбриться!" — язвительно прокомментировал другой читатель.
"Наш юнец ликует от всего, что может разжечь войну. В юности я заметил, что в любой стае всегда найдется шавка, что подстрекает к драке, но которой никогда нет на месте, когда доходит до дела!" — отметил очередной комментатор.
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Вчера, 20:38
Российский лидер назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет двусторонние отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономике страны: определенные потери будут, но энергетика чувствует себя уверенно. Президент подчеркнул, что Москва не будет принимать никаких решений под давлением.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>