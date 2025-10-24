Рейтинг@Mail.ru
21:17 24.10.2025 (обновлено: 21:50 24.10.2025)
"Брижит нанесет ему удар". Французы поглумились над Макроном
"Брижит нанесет ему удар". Французы поглумились над Макроном

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro пришли в недоумение от заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, приветствовавшего санкции США, которые якобы нанесут "массированный удар" по России.
"Павлин распускает хвост, чистит перышки и горланит в европейском курятнике. А по сути... болтовня, одна болтовня", — написал пользователь.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
Вчера, 21:05
"Подождем, когда Брижит нанесет ему свой "массированный удар" – тут-то он уже не будет так храбриться!" — язвительно прокомментировал другой читатель.
"Наш юнец ликует от всего, что может разжечь войну. В юности я заметил, что в любой стае всегда найдется шавка, что подстрекает к драке, но которой никогда нет на месте, когда доходит до дела!" — отметил очередной комментатор.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Вчера, 20:38
"В отличие от Франции, Россия экономически гораздо менее зависима. Приветствовал ли Макрон американские санкции против Европы? Для нашего президента повышение таможенных пошлин – это, наверное, подарок, который даст толчок нашей экономике", — подчеркнул еще один пользователь.
Накануне США ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил саммит с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Российский лидер назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет двусторонние отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономике страны: определенные потери будут, но энергетика чувствует себя уверенно. Президент подчеркнул, что Москва не будет принимать никаких решений под давлением.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
