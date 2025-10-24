В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.