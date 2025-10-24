Рейтинг@Mail.ru
21:05 24.10.2025
Французский лидер Эммануэль Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом, передает канал Sky News.
Макрон сделал новое заявление о России

Sky News: Макрон назвал санкции США против России поворотным моментом

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом, передает канал Sky News.
"Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России", — утверждает он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Вчера, 20:38
Макрон добавил, что так называемая "коалиция желающих" якобы добилась "больших успехов в решении проблемы теневого флота России".
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Нужно избавиться". В США дали Трампу совет после шага против России
Вчера, 19:36
Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
 
В миреРоссияСШАМоскваЭммануэль МакронВладимир ПутинРоснефтьЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
