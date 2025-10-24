МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом, передает канал Sky News.
"Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России", — утверждает он.
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Вчера, 20:38
Макрон добавил, что так называемая "коалиция желающих" якобы добилась "больших успехов в решении проблемы теневого флота России".
Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.