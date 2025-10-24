СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья, передает агентство Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон заявил, что нужно взвесить все доступные варианты действий против Китая , включая так называемый инструмент ЕС по борьбе с принуждением", — рассказали собеседники агентства.

Инструмент по борьбе с принуждением СМИ описывают как самое мощное экономическое оружие ЕС. Он представляет собой набор поступательных мер — сначала переговоры, затем следует повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности.

Макрон выступил с такой идей на саммите ЕС в Брюсселе. Позже, общаясь с журналистами, он назвал действия Пекина "экономическим принуждением", на которые Евросоюз, по его словам, "должен иметь возможность ответить".

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.

Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.

С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.