СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
08:52 24.10.2025 (обновлено: 12:37 24.10.2025)
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на РИА Новости, 24.10.2025
в мире
китай
пекин
франция
эммануэль макрон
фридрих мерц
евросоюз
китай
пекин
франция
в мире, китай, пекин, франция, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Франция, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон

Bloomberg: Макрон призвал ЕС принять самые жесткие торговые меры против Китая

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Макрон заявил, что нужно взвесить все доступные варианты действий против Китая, включая так называемый инструмент ЕС по борьбе с принуждением", — рассказали собеседники агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00

Инструмент по борьбе с принуждением СМИ описывают как самое мощное экономическое оружие ЕС. Он представляет собой набор поступательных мер — сначала переговоры, затем следует повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности.

Макрон выступил с такой идей на саммите ЕС в Брюсселе. Позже, общаясь с журналистами, он назвал действия Пекина "экономическим принуждением", на которые Евросоюз, по его словам, "должен иметь возможность ответить".
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.
Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.
С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Не заинтересован в победе": Зеленский набросился на Китай
Вчера, 02:47
 
В миреКитайПекинФранцияЭммануэль МакронФридрих МерцЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
