https://ria.ru/20251024/makron-2050266440.html
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:52:00+03:00
2025-10-24T08:52:00+03:00
2025-10-24T12:37:00+03:00
в мире
китай
пекин
франция
эммануэль макрон
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_0:0:1850:1041_1920x0_80_0_0_71cec5dfd2634e5d00b08c99c03f0d14.jpg
https://ria.ru/20251022/krizis-2049639623.html
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050245284.html
китай
пекин
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_151:0:1795:1233_1920x0_80_0_0_4f627a97835b7fe373185a4d3f5e8c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, франция, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Франция, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз
СМИ узнали, с какой угрозой в отношении Китая выступил Макрон
Bloomberg: Макрон призвал ЕС принять самые жесткие торговые меры против Китая
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров рассмотреть самые жесткие торговые меры против Китая, который анонсировал введение ограничений на экспорт критически важного сырья, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
"Макрон
заявил, что нужно взвесить все доступные варианты действий против Китая
, включая так называемый инструмент ЕС
по борьбе с принуждением", — рассказали собеседники агентства.
Инструмент по борьбе с принуждением СМИ описывают как самое мощное экономическое оружие ЕС. Он представляет собой набор поступательных мер — сначала переговоры, затем следует повышение пошлин, исключение из систем государственных закупок и ограничение на защиту прав интеллектуальной собственности.
Макрон выступил с такой идей на саммите ЕС в Брюсселе. Позже, общаясь с журналистами, он назвал действия Пекина
"экономическим принуждением", на которые Евросоюз, по его словам, "должен иметь возможность ответить".
Канцлер Германии Фридрих Мерц
подтвердил, что участники саммита обсуждали меры по борьбе с принуждением, но никакого решения по этому поводу не приняли.
Как отмечает Bloomberg, инструмент ЕС по борьбе с принуждением до сих пор не применялся, а если его задействуют, напряженность в отношениях с Китаем может значительно увеличиться.
С 8 ноября Китай вводит экспортный контроль на некоторые товары, в том числе связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
По информации Bloomberg, Евросоюз прорабатывает ответные меры, если не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. Как сообщили источники агентства, их список должен быть готов к концу октября.