16:00 24.10.2025
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева может пройти в Майами, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с планами источники.
Ранее журналист Axios сообщил, что Уиткофф, как ожидается, в субботу встретится Дмитриевым. Источник источник РИА Новости подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США.
"Специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев посещает США и, как ожидается, встретится с посланником Белого Дома Стивом Уиткоффом в Майами", - говорится в сообщении.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сийярто надеется на проведение саммита России и США
Вчера, 14:36
 
