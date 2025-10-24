https://ria.ru/20251024/majami-2050402154.html
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа - РИА Новости, 24.10.2025
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:00:00+03:00
2025-10-24T16:00:00+03:00
2025-10-24T16:00:00+03:00
в мире
сша
россия
майами
кирилл дмитриев
стив уиткофф
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
майами
Axios написал о возможном месте встречи Дмитриева и Уиткоффа
Axios: встреча Уиткоффа и Дмитриева может пройти в Майами