Волонтеры отправили маскировочные сети на СВО из отдаленного округа Колымы - РИА Новости, 24.10.2025
12:13 24.10.2025
Волонтеры отправили маскировочные сети на СВО из отдаленного округа Колымы
Волонтеры отправили маскировочные сети на СВО из отдаленного округа Колымы

© Народный фронт I Магаданская область/ВКонтактеМаскировочные сети, отправленные в Магадан из Северо-Эвенского округа Магаданской области
МАГАДАН, 24 окт - РИА Новости. Волонтеры из отдаленного и труднодоступного Северо-Эвенского округа Магаданской области морем отправили маскировочные сети в Магадан, из которого их доставят в зону СВО, сообщает региональный штаб Народного фронта.
"Волонтёры отдалённого Северо-Эвенского района сплели и отправили морем пять больших сетей… Жительница посёлка Анна Мареева привезла в Магадан часть гуманитарного груза. Колымчанка вместе с сельчанами плетёт маскировочные сети и тактические браслеты. Сегодня в Магадане мы получили груз - благодарим капитана судна за доставку", - говорится в сообщении.
Дополняется, что теперь Народный фронт передаст маскировочные сети волонтёрам группы "Помогаем Героям. Магадан", которые доставят их адресатам. А это ещё 10 тысяч километров пути.
