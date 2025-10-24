https://ria.ru/20251024/magadan-2050305892.html
Волонтеры отправили маскировочные сети на СВО из отдаленного округа Колымы
МАГАДАН, 24 окт - РИА Новости. Волонтеры из отдаленного и труднодоступного Северо-Эвенского округа Магаданской области морем отправили маскировочные сети в Магадан, из которого их доставят в зону СВО, сообщает региональный штаб Народного фронта.
"Волонтёры отдалённого Северо-Эвенского района сплели и отправили морем пять больших сетей… Жительница посёлка Анна Мареева привезла в Магадан часть гуманитарного груза. Колымчанка вместе с сельчанами плетёт маскировочные сети и тактические браслеты. Сегодня в Магадане мы получили груз - благодарим капитана судна за доставку", - говорится в сообщении.
Дополняется, что теперь Народный фронт передаст маскировочные сети волонтёрам группы "Помогаем Героям. Магадан", которые доставят их адресатам. А это ещё 10 тысяч километров пути.