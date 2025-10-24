Единственный человек, похороненный на Луне: история Юджина Шумейкера

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда похороны могут очень много рассказать о жизни человека. Так произошло и с ученым из США Юджином Шумейкером. Он оказался единственным в истории человеком, чей прах был захоронен на Луне. Как так случилось — в материале РИА Новости.

"Заразил" страстью к геологии свою жену

Будущий ученый родился в 28 апреля 1928 года в Лос-Анджелесе, его детство и юность прошли в нескольких городах США, так как семья часто переезжала из-за работы отца.

© Фото : USGS Юджин Шумейкер — первый директор Программы астрогеологических исследований Геологической службы США © Фото : USGS Юджин Шумейкер — первый директор Программы астрогеологических исследований Геологической службы США

Учеба давалась юноше настолько легко, что Юджин часто прогуливал уроки, чтобы посвятить время своему главному увлечению — коллекционированию и изучению минералов.

Среднюю школу он окончил всего за три года, а уже в 16 лет поступил в Калифорнийский технологический институт, где встретил свою будущую жену Кэролайн. Юджину удалось увлечь ее геологией, которую девушка прежде считала невероятно скучной наукой. Их союз стал одним из самых плодотворных научных союзов в истории.

Постучать по Луне молотком

Казалось бы, геология — чисто земная наука. При чем же тут Луна и космос?

Дело в том, что, работая в Геологической службе США, Шумейкер совершил научный переворот. Он первым доказал, что многие кратеры на Земле — метеоритного, а не вулканического происхождения.

© Getty Images / Jonathan Blair Доктор Юджин Шумейкер стоит у края Метеоритного кратера в Аризоне. Кратер образовался в результате падения метеорита около 50 000 лет назад © Getty Images / Jonathan Blair Доктор Юджин Шумейкер стоит у края Метеоритного кратера в Аризоне. Кратер образовался в результате падения метеорита около 50 000 лет назад

В 1960 году исследователь создал первую геологическую карту Луны, что положило начало новой дисциплине — астрогеологии. Благодаря Шумейкеру ученые начали читать историю других небесных тел так же, как мы читаем ее по земным камням.

В молодости Шумейкер очень хотел полететь на Луну и даже пытался вступить в корпус американских астронавтов. Но не прошел строгий отбор по состоянию здоровья.

Друзья и знакомые называли это одним из самых главных разочарований его жизни, ведь Юджин хотел "добраться до Луны и постучать по ней молотком".

Наблюдали космическую катастрофу в "прямом эфире"

Исследователю пришлось бороздить космические просторы с помощью телескопа. Верным помощником Юджина стала его жена.

© Getty Images / Roger Ressmeyer Юджин Шумейкер у телескопа © Getty Images / Roger Ressmeyer Юджин Шумейкер у телескопа

Супруги Шумейкеры вместе с канадским астрономом Дэвидом Леви в 1993-м открыли комету, которую позже назвали в их честь: "Шумейкеров — Леви 9".

© Getty Images / Roger Ressmeyer Юджин Шумейкер и его жена Кэролайн возле обсерватории, где Юджин фотографирует небо в поисках метеоров, которые могут столкнуться с Землей © Getty Images / Roger Ressmeyer Юджин Шумейкер и его жена Кэролайн возле обсерватории, где Юджин фотографирует небо в поисках метеоров, которые могут столкнуться с Землей

Это событие стало настоящей сенсацией. По словам писателя Билла Брайсона, автора книги "Краткая история почти всего на свете", это открытие навсегда изменило наше понимание космических катастроф. Комета стала первым небесным телом, столкновение которого с Юпитером ученые наблюдали в "прямом эфире".

Продолжение "космической миссии" после смерти

К сожалению, именно катастрофа стала причиной гибели ученого 18 июля 1997 года. Супруги попали в аварию на автомобиле в австралийской глуши, где занимались изучением одного из очередных кратеров.

Кэролайн получила тяжелые травмы, но осталась жива. А вот ее муж погиб на месте.

Удивительно, но даже скоропостижная смерть не смогла помешать продолжению космической миссии Юджина Шумейкера. Последнюю волю ученого озвучила его супруга: Шумейкер хотел, чтобы его тело было кремировано, а прах похоронен на Луне в одном из кратеров.

© Фото : USGS Президент США Джордж Буш — старший вручает Национальную научную медаль Юджину Шумейкеру. 23 июня 1992 года © Фото : USGS Президент США Джордж Буш — старший вручает Национальную научную медаль Юджину Шумейкеру. 23 июня 1992 года

И за впечатляющие научные заслуги последнее желание ученого было выполнено через год после его гибели.

Космический аппарат "Лунар Проспектор" был отправлен на спутник Земли наряду с научным оборудованием, на борту станции находился капсулированный прах Юджина Шумейкера.

Аппарат успешно выполнил свою миссию и сбросил капсулу с прахом ученого в один из кратеров. Помимо праха Шумейкера, в капсуле был отрывок из произведения Шекспира "Ромео и Джульетта — тоже по воле погибшего.

© NASA / Ames Космический корабль Lunar Prospector в представлении художника © NASA / Ames Космический корабль Lunar Prospector в представлении художника