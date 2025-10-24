ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции", - заявил собеседник издания.