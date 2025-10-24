https://ria.ru/20251024/lukoyl-2050304604.html
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. РИА Новости, 24.10.2025
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
Politico: ЕС работает над запретом на транзакции с "Лукойлом"