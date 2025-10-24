Рейтинг@Mail.ru
12:06 24.10.2025
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:06:00+03:00
2025-10-24T12:06:00+03:00
в мире
россия
брюссель
европа
мария захарова
лукойл
министерство финансов сша
роснефть
в мире, россия, брюссель, европа, мария захарова, лукойл, министерство финансов сша, роснефть
В мире, Россия, Брюссель, Европа, Мария Захарова, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Роснефть
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
"Чиновник сообщил, что Брюссель работает над введением запрета на транзакции с "Лукойл", - говорится в материале издания.
Источник при этом подчеркнул, что компания имеет обширное присутствие в Европе, в частности НПЗ в Болгарии и Румынии.
"Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции", - заявил собеседник издания.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Туск не уверен, что США применят санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
