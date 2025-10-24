Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Белоруссии

«

"Другого президента нам не надо, пока мы не готовы". Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды правления… Я такую нагрузку несу как "диктатор"… Что только про меня не говорят, не пишут, ноги вытирают. А вы тихонько за спиной сидите", - сказал Лукашенко на совещании в Витебской области. Видеофрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".