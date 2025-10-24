https://ria.ru/20251024/lukashenko-2050502631.html
Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил чиновникам, что необходимо навести порядок в стране, чтобы затем передать "бразды правления" молодежи. РИА Новости, 25.10.2025
Лукашенко поручил навести порядок, а потом передавать бразды правления молодежи
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил чиновникам, что необходимо навести порядок в стране, чтобы затем передать "бразды правления" молодежи.
"Другого президента нам не надо, пока мы не готовы". Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды правления… Я такую нагрузку несу как "диктатор"… Что только про меня не говорят, не пишут, ноги вытирают. А вы тихонько за спиной сидите", - сказал Лукашенко на совещании в Витебской области. Видеофрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко предупредил, что будет "строить по-другому отношения" с теми, кто не хочет работать и обманывает его, и добавил, что "дурница закончена".
"Идите, наводите порядок", - подытожил президент.