Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров

МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша с 80-летием ООН и заявил, что организация продолжает оставаться наиважнейшей площадкой для переговоров.

По её данным, в поздравлении Лукашенко напомнил, что Белоруссия принимала участие в подготовке устава ООН и с гордостью вошла в состав государств – основателей организации, "альтернативы которой не существует и сегодня".

"Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной. Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз", - процитировали поздравление в пресс-службе.

В нем Лукашенко отметил, что "очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать организацию в укреплении международного мира и безопасности". "Республика Беларусь ценит усилия организации и Ваш личный вклад в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН. Хочу твердо отметить, что в этой сложной деятельности Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - заверил президент.