Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров - РИА Новости, 24.10.2025
07:34 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/lukashenko-2050260119.html
Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров
Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров - РИА Новости, 24.10.2025
Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша с 80-летием ООН и заявил, что... РИА Новости, 24.10.2025
белоруссия, александр лукашенко, антониу гутерреш, оон
Белоруссия, Александр Лукашенко, Антониу Гутерреш, ООН
Лукашенко: ООН остается наиважнейшей площадкой для переговоров

Лукашенко назвал ООН наиважнейшей площадкой для переговоров

МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша с 80-летием ООН и заявил, что организация продолжает оставаться наиважнейшей площадкой для переговоров.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша с 80-летием ООН", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
По её данным, в поздравлении Лукашенко напомнил, что Белоруссия принимала участие в подготовке устава ООН и с гордостью вошла в состав государств – основателей организации, "альтернативы которой не существует и сегодня".
"Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной. Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз", - процитировали поздравление в пресс-службе.
В нем Лукашенко отметил, что "очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать организацию в укреплении международного мира и безопасности". "Республика Беларусь ценит усилия организации и Ваш личный вклад в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН. Хочу твердо отметить, что в этой сложной деятельности Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - заверил президент.
Лукашенко пожелал Гутеррешу дальнейших успехов на благо всего человечества.
БелоруссияАлександр ЛукашенкоАнтониу ГутеррешООН
 
 
Заголовок открываемого материала