"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе.

"Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху", — рассказал белорусский лидер.

Он также напомнил присутствующим министрам, что за время своего президентства он не забронзовел.