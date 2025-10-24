https://ria.ru/20251024/lukashenko--2050402697.html
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе. РИА Новости, 24.10.2025
2025
"Мне стало плохо вообще!" Какая статистика и факты по Витебской области ужаснули президента.
Лукашенко заявил, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области