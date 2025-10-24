Рейтинг@Mail.ru
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 24.10.2025 (обновлено: 17:02 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/lukashenko--2050402697.html
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников - РИА Новости, 24.10.2025
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:01:00+03:00
2025-10-24T17:02:00+03:00
в мире
витебская область
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050405481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f733feac5dad34437460cbe36564d61a.jpg
https://ria.ru/20251016/belorussiya-2048692849.html
витебская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко о ситуации в Витебской области
"Мне стало плохо вообще!" Какая статистика и факты по Витебской области ужаснули президента.
2025-10-24T16:01
true
PT4M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050405481_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_8627b8140cbd4e94fc13b4aff60e3932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, витебская область, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Витебская область, Белоруссия, Александр Лукашенко
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников

Лукашенко заявил, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе.
«
"Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху", — рассказал белорусский лидер.
Он также напомнил присутствующим министрам, что за время своего президентства он не забронзовел.
На прошлой неделе Лукашенко потребовал от правительства, чтобы показатели прогноза социально-экономического развития страны на 2026 год содержали реалистичный, но напряженный сценарий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Лукашенко поручил МВД навести "железный порядок" на АЗС
16 октября, 18:04
 
В миреВитебская областьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала