Умер мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске
Умер мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске - РИА Новости, 24.10.2025
Умер мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске
Пострадавший из-за взрыва в Луганске в четверг мужчина скончался, раненая женщина, его супруга, находится в тяжелом состоянии, сообщила в пятницу министр... РИА Новости, 24.10.2025
Умер мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске
Умер пострадавший накануне от взрыва на улице Черноморской в Луганске мужчина