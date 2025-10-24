Экс-глава администрации Ростова-на-Дону на допросе не признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко не признал вину в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда, где рассматривается мера пресечения Логвиненко.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.