Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
24.10.2025
08:13 24.10.2025
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
в мире
россия
ливан
александр рудаков (посол россии в ливане )
в мире, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Россия, Ливан, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане

© Flickr / Tavis FordФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Flickr / Tavis Ford
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка и учебе в РФ заметно растет среди ливанской молодежи, на этом фоне открываются и новые учебные центры в разных городах республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"С конца 2023 года в ливанских городах Айнабе и Сайде действует Центр открытого образования на русском языке. Это один из международных проектов министерства просвещения Российской Федерации, реализуемых при поддержке посольства России в Ливане. Обучение в центре за неполные два года прошли несколько сотен слушателей. Интерес ливанцев к его учебным программам только растет", - сказал Рудаков.
Посол напомнил, что Россия продолжает ежегодно предоставлять ливанцам стипендии для учебы в российских высших учебных заведениях на безвозмездной основе.
"В этом году соответствующая квота была увеличена до 180 бесплатных мест. На постоянной основе ведется работа по расширению и укреплению сотрудничества с местными школами и вузами", - добавил он.
В миреРоссияЛиванАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
