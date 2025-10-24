Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане

БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка и учебе в РФ заметно растет среди ливанской молодежи, на этом фоне открываются и новые учебные центры в разных городах республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.

"С конца 2023 года в ливанских городах Айнабе и Сайде действует Центр открытого образования на русском языке. Это один из международных проектов министерства просвещения Российской Федерации, реализуемых при поддержке посольства России Ливане . Обучение в центре за неполные два года прошли несколько сотен слушателей. Интерес ливанцев к его учебным программам только растет", - сказал Рудаков

Посол напомнил, что Россия продолжает ежегодно предоставлять ливанцам стипендии для учебы в российских высших учебных заведениях на безвозмездной основе.