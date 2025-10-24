https://ria.ru/20251024/livan-2050263212.html
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане - РИА Новости, 24.10.2025
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
Интерес к изучению русского языка и учебе в РФ заметно растет среди ливанской молодежи, на этом фоне открываются и новые учебные центры в разных городах... РИА Новости, 24.10.2025
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка и учебе в РФ заметно растет среди ливанской молодежи, на этом фоне открываются и новые учебные центры в разных городах республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"С конца 2023 года в ливанских городах Айнабе и Сайде действует Центр открытого образования на русском языке. Это один из международных проектов министерства просвещения Российской Федерации, реализуемых при поддержке посольства России
в Ливане
. Обучение в центре за неполные два года прошли несколько сотен слушателей. Интерес ливанцев к его учебным программам только растет", - сказал Рудаков
.
Посол напомнил, что Россия продолжает ежегодно предоставлять ливанцам стипендии для учебы в российских высших учебных заведениях на безвозмездной основе.
"В этом году соответствующая квота была увеличена до 180 бесплатных мест. На постоянной основе ведется работа по расширению и укреплению сотрудничества с местными школами и вузами", - добавил он.