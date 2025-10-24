Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
00:37 24.10.2025
Источник: жертвой авиаудара Израиля на юге Ливана стала пожилая женщина
Два человека, в том числе пожилая женщина, погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Арабсалим в провинции Набатия на юге Ливана,... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
ливан
израиль
бекаа
исраэль кац
хезболла
Источник: жертвой авиаудара Израиля на юге Ливана стала пожилая женщина

Жертвой израильского авиаудара на юге Ливана стала пожилая женщина

БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Два человека, в том числе пожилая женщина, погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Арабсалим в провинции Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
"Беспилотник нанес удар управляемой ракетой по амбару с сельскохозяйственной продукцией, расположенному рядом с жилыми домами, государственной школой и общественным парком в населенном пункте Арабсалим в районе Эт-Туффах провинции Набатия на юге Ливана. В результате израильского авиаудара погибли 82-летняя ливанка Зейнаб Муса и еще один ливанский гражданин, 43-летний Махер Юнес", - сказал источник.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
20 октября, 15:14
Он рассказал, что из-за израильской атаки пострадали еще несколько человек, а хранилище было полностью уничтожено.
Пресс-служба израильской армии в свою очередь заявила, что военные атаковали ряд объектов движения "Хезболлах" в глубине Ливана, включая цех по производству высокоточных ракет.
В четверг утром министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели двух человек в результате не менее 20 израильских авиаударов по районам в долине Бекаа на востоке Ливана.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб
11 октября, 06:24
Соглашение о прекращении огня между ливанским шиитским военно-политическим движением "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после того, как "Хезболлах" открыло так называемый "фронт поддержки сектора Газа" 8 октября 2023 года.
Израильская армия должна была завершить вывод войск с оккупированных ею территорий на юге Ливана к 26 января, согласно 60-дневному сроку, указанному в соглашении. Однако Израиль не сделал это в установленный срок, и Вашингтон позже объявил о продлении срока вывода израильских войск до 18 февраля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 18 февраля объявил, что израильские силы останутся в "буферной зоне" в Ливане на пяти наблюдательных пунктах вдоль границы для обеспечения защиты северных поселений.
Несмотря на соглашение о прекращении огня, израильская армия почти ежедневно наносит удары по Ливану, утверждая, что их цель - устранение угроз со стороны "Хезболлах".
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
11 октября, 04:22
 
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Исраэль Кац, Хезболла
 
 
Заголовок открываемого материала