Литовцев вывел из себя говорящий по-русски робот
04:57 24.10.2025 (обновлено: 12:06 24.10.2025)
Литовцев вывел из себя говорящий по-русски робот
Государственная инспекция по языку (ГИЯ) Литвы не смогла оштрафовать робота-уборщика за использования русского языка для коммуникации с посетителями магазина,... РИА Новости, 24.10.2025
Литовцев вывел из себя говорящий по-русски робот

CC BY 4.0 / Radom1967 / Магазин Норфа
Магазин Норфа. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Государственная инспекция по языку (ГИЯ) Литвы не смогла оштрафовать робота-уборщика за использования русского языка для коммуникации с посетителями магазина, пишет литовский портал Delfi со ссылкой на источники.
На робота, мывшего пол в одном из магазинов сети Norfa в Вильнюсе, пожаловался один из читателей портала. Машина общалась с покупателями на русском, прося расступится.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава Минобороны Литвы подала прошение об отставке
22 октября, 16:11
"По закону о государственном языке в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке, поэтому данная ситуация вызывает вопросы", — пожаловался покупатель.
Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис извинился за случившееся, назвав это "оплошностью подрядчика", который привез робота.
Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас признал, что наказать робота за русский язык невозможно.
© Кадр видео из соцсетей"Русскоговорящий" робот в магазине Norfa в Вильнюсе
"Русскоговорящий" робот в магазине Norfa в Вильнюсе
"Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это устройство, произведенное где-то в другой стране, сразу было с установленным русским языком, это озвучка – в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом", — посетовал он.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
В январе 2024 года бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский.
Дарья Правилова (в центре) - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Велогонщица из Литвы отказалась подниматься на пьедестал с россиянкой
13 октября, 14:46
 
