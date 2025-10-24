Литовцев вывел из себя говорящий по-русски робот

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Государственная инспекция по языку (ГИЯ) Литвы не смогла оштрафовать робота-уборщика за использования русского языка для коммуникации с посетителями магазина, пишет литовский портал Delfi со ссылкой на источники.
На робота, мывшего пол в одном из магазинов сети Norfa в Вильнюсе, пожаловался один из читателей портала. Машина общалась с покупателями на русском, прося расступится.
"По закону о государственном языке в общественных местах вся звучащая информация должна быть на литовском языке, поэтому данная ситуация вызывает вопросы", — пожаловался покупатель.
Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис извинился за случившееся, назвав это "оплошностью подрядчика", который привез робота.
Представитель Государственной инспекции по языку Арунас Дамбраускас признал, что наказать робота за русский язык невозможно.
© Кадр видео из соцсетей"Русскоговорящий" робот в магазине Norfa в Вильнюсе
"Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это устройство, произведенное где-то в другой стране, сразу было с установленным русским языком, это озвучка – в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом", — посетовал он.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
В январе 2024 года бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский.