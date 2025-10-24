Рейтинг@Mail.ru
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 24.10.2025 (обновлено: 16:37 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/lavrov-2050369333.html
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Большинство стран Запада объединились, чтобы нанести России стратегическое поражение при помощи нацистского режима в Киеве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:23:00+03:00
2025-10-24T16:37:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
оон
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
https://ria.ru/20251022/miroporyadok-2049611449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, оон, евросоюз, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, НАТО
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров

Лавров: почти все члены ЕС и НАТО объединились ради нанесения поражения России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Большинство стран Запада объединились, чтобы нанести России стратегическое поражение при помощи нацистского режима в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении, которое показали на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
"Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
20 октября, 08:00
Глава МИД напомнил, что нынешний год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия создания ООН. По его словам, значимость этих событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить.
Лавров также обратил внимание на безответственные призывы из Берлина вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте.
«

"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня", — подчеркнул он.

Россия как постоянный член Совбеза ООН и крупнейшая евразийская держава в полной мере осознает особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Она продолжает активно работать над формированием более справедливого мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН и учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира, заключил министр.
Президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября, отметил, что некоторые страны упорно надеются все-таки нанести России стратегическое поражение. По мнению главы государства, им уже надо успокоиться, осмотреться, понять реалии и выстраивать отношения в совершенно другом направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин и Трамп подрывают миропорядок
22 октября, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровООНЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала