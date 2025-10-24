Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Большинство стран Запада объединились, чтобы нанести России стратегическое поражение при помощи нацистского режима в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении, которое показали на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

"Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , — сказал он.

Глава МИД напомнил, что нынешний год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия создания ООН . По его словам, значимость этих событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить.

Лавров также обратил внимание на безответственные призывы из Берлина вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте.

« "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня", — подчеркнул он.

Россия как постоянный член Совбеза ООН и крупнейшая евразийская держава в полной мере осознает особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Она продолжает активно работать над формированием более справедливого мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН и учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира, заключил министр.