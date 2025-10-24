https://ria.ru/20251024/lavrov-2050369333.html
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Большинство стран Запада объединились, чтобы нанести России стратегическое поражение при помощи нацистского режима в Киеве, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:23:00+03:00
2025-10-24T14:23:00+03:00
2025-10-24T16:37:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
оон
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
https://ria.ru/20251022/miroporyadok-2049611449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, оон, евросоюз, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, НАТО
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Лавров: почти все члены ЕС и НАТО объединились ради нанесения поражения России
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Большинство стран Запада объединились, чтобы нанести России стратегическое поражение при помощи нацистского режима в Киеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении, которое показали на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
"Почти все члены Евросоюза и НАТО
опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России
войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , — сказал он.
Глава МИД напомнил, что нынешний год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия создания ООН
. По его словам, значимость этих событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить.
Лавров также обратил внимание на безответственные призывы из Берлина вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте.
«
"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня", — подчеркнул он.
Россия как постоянный член Совбеза ООН и крупнейшая евразийская держава в полной мере осознает особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Она продолжает активно работать над формированием более справедливого мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН и учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира, заключил министр.
Президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября, отметил, что некоторые страны упорно надеются все-таки нанести России стратегическое поражение. По мнению главы государства, им уже надо успокоиться, осмотреться, понять реалии и выстраивать отношения в совершенно другом направлении.